El Equipo Nacional Juvenil de Surf de Puerto Rico logró su mejor actuación en el Campeonato Mundial Juvenil de la Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés) en Perú, al finalizar en la posición 18 de 57 países.

Este resultado marca un importante paso en el desarrollo del surf competitivo en la isla, ya que representa el mejor desempeño de los boricuas en la historia del certamen mundialista.

Entre los resultados individuales más destacados, Miamar Soto Pérez terminó en el quinto lugar en la categoría Sub-18, mientras que Amari Mia Moore finalizó séptima en la Sub-16.

La Federación de Surf de Puerto Rico, por su parte, resaltó que estos logros son fruto del trabajo constante del programa juvenil y del apoyo recibido por sus entrenadores, familias y patrocinadores.

El Mundial Juvenil de la ISA es una de las competencias más importantes para surfistas jóvenes y funciona como trampolín hacia el surf profesional y los Juegos Olímpicos.