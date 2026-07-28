Santo Domingo. Puerto Rico hizo una contundente declaración en el inicio de las finales de natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar tres medallas de oro en la apertura de las finales de hoy martes, las tres acompañadas de marcas históricas.

El primero en subir a lo más alto del podio fue Xavier Ruiz, quien se impuso en los 100 metros pecho con un tiempo de 1:00.80 minutos, suficiente para establecer una nueva marca nacional.

Ruiz mejoró su anterior récord de Puerto Rico, fijado en 1:00.95, para darle a la delegación boricua su primer oro en la piscina. La medalla de plata fue para el mexicano Andrés Puentes, con tiempo de 1:01.39, mientras que el colombiano Juan José Hiraldo obtuvo el bronce con 1:01.80.

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Poco después, Kristen Romano amplió la celebración puertorriqueña al conquistar el título en los 200 metros combinados individuales.

Romano detuvo el reloj en 2:12.16 minutos, registro que representa un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de una nueva marca nacional. La nadadora boricua superó su anterior récord de Puerto Rico, que era de 2:12.86.

Kristen Romano, en la foto durante su participación en Santiago 2023, estableció una nueva marca para los juegos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Las mexicanas Miranda Grana y Ana Chávez completaron el podio al adjudicarse las preseas de plata y bronce, respectivamente, estos con correspondientes tiempos de 2:14.89 y 2:16.21.

El tercer oro, ganado media hora más tarde, lo ha provisto Lucianna Gutiérrez, al ganar la final de los 800 metros femenino con registro de 8:56.90 minutos. Es también una nueva marca nacional, al quebrar la previa, que era un registro de Michelle Diago, de 8:59.31, lograda en los Juegos Panamericanos Winnipeg 1999.

En segunda posición tocó la meta la venezolano Mariana Cote con 8:57.03 y el bronce lo ha reclamado Mariana Cabezas de Colombia con tiempo de 8:57.24. La boricua se hizo de la primera posición en el último tramo de 50 metros.

Los tres títulos marcaron un comienzo ideal para la natación puertorriqueña en Santo Domingo, al colocar a la delegación en la cima del podio en tres de las pruebas de la primera jornada de finales y sumar dos récords nacionales, además de un récord de los Juegos.