Los Delfines y las Delfinas de la Universidad del Sagrado Corazón revalidaron ayer miércoles sus campeonatos globales en piscina corta durante el San Juan Fall Championship LAI 2025, celebrado en el Natatorio de San Juan. El programa sumó su segundo cetro consecutivo en la rama masculina y el sexto al hilo en la femenina.

“Estamos muy contentos. Me apoyé en el trabajo de 19 semanas. Había que estar listos hasta el último evento”, dijo el entrenador en jefe Fernando Delgado, quien este año sumó a la veterana entrenadora Vanessa Morales como asistente.

El título masculino se decidió en el último relevo, sin margen para descalificaciones. Sagrado acumuló 236 puntos, superando por 16 a los Tigres de la Universidad Interamericana (UIPR).

Delgado destacó el esfuerzo del nadador Kevin Pacheco, quien compitió lesionado, y las cuatro marcas nacionales U19 de Diego Resto en los 50, 100 y 200 pecho, además de un récord senior en los 100 pecho.

Resto fue seleccionado el atleta más valioso del campeonato, repitiendo la distinción tras imponer récord de la LAI en los 200 metros pecho el martes por la noche.

Diego Resto y Daniela Pacheco fueron los nadadores más valiosos de la competencia. ( Suministrada )

En la rama femenina, la venezolana Daniela Pacheco volvió a recibir el premio de competidora más valiosa. Estableció marca en los 50 metros libres con 25.78 segundos, mejorando su propio registro preliminar, y fijó otra marca liguera en los 50 mariposa.

Las Delfinas extendieron su dinastía a seis títulos corridos al imponerse 270-220 sobre las Tigresas de la UIPR. La internacional Eva Andrade, de la Inter, continuó su paso récord con un tiempo de 28.84 segundos en los 50 dorso, mejorando la marca de 2021. La noche anterior también había registrado récord en los 100 dorso.

Los Tarzanes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (182 puntos) y las Taínas de la Universidad Ana G. Méndez (210.5) completaron el podio global.