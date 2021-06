Es una decisión como siempre de gran peso. En ocasiones anteriores era fácil. A Jaime (Espinal) no se le iba a negar en Río 2016 luego de la medalla de plata en Londres 2012. A Javier Culson no se le iba a negar en Londres 2012 luego de ser medallista mundial y con posibilidad de medalla (en Londres 2012). Eran decisiones naturales. En esta ocasión hay varios que tienen el pedigrí y no quiero una votación porque es sensible; a veces no nos damos cuenta cuán sensible es para el atleta