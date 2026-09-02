Stuart, Florida. Tiger Woods llegó el miércoles a un acuerdo de culpabilidad por un cargo de conducción temeraria, tras un accidente en el que su vehículo volcó en marzo cerca de su residencia en Florida.

La leyenda del golf se había declarado previamente no culpable de un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Woods fue arrestado luego de que su SUV chocara contra un camión y volcara de lado en una carretera residencial frente a la playa, en Jupiter Island. Según un informe del alguacil, los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo y observaron señales de que estaba afectado. Se sometió a una prueba de alcoholemia, que resultó negativa, pero se negó a realizarse una prueba de orina.

PUBLICIDAD

Woods, de 50 años, compareció ante un tribunal del condado de Martin, al norte del condado de Palm Beach.

13 Fotos El conductor de un camión y otra persona ayudaron al astro del golf a salir de su vehículo por la ventana del pasajero.

Según las autoridades, ni Woods ni la persona que viajaba en el otro vehículo resultaron heridos en el accidente. Sin embargo, su Land Rover causó daños valorados en $5,000 al camión, según un informe policial. Woods le dijo a un agente que estaba mirando su teléfono y cambiando la estación de radio cuando chocó contra el camión.

Woods es una de las figuras más influyentes del golf, pero su carrera se ha visto afectada por múltiples cirugías de espalda y rodilla, accidentes automovilísticos y dependencia de medicamentos para el dolor.

Woods ha estado involucrado en cuatro accidentes automovilísticos a lo largo de los años. Se alejó del circuito de golf después del accidente de 2009 y nuevamente tras el más reciente. Hasta el momento, no ha regresado a competir en torneos.