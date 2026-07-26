Santo Domingo, República Dominicana. Para Ángel Rosado y Jorge Torres, la medalla de oro conquistada el sábado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 representa mucho más que una victoria sobre Colombia: es la culminación de un proceso de una década que consolidó a Puerto Rico como la principal potencia del polo acuático masculino en la región.

Con el triunfo por 16-12, la selección nacional revalidó el campeonato obtenido en San Salvador 2023 y sumó su tercera medalla consecutiva en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego del bronce alcanzado en Barranquilla 2018. De igual manera, ponchó su boleto para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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“Es el resultado de muchos sacrificios. Definitivamente, de un grupo de trabajo que entregó todo por nosotros y de un proceso que ha llevado una década. Esto es el fruto de todo eso”, expresó el capitán Ángel Rosado al concluir la final.

Rosado destacó que el éxito del equipo también confirma el crecimiento que ha tenido el polo acuático puertorriqueño.

“Significa que en Puerto Rico hay mucho talento en este deporte. En toda la región hay mucho talento y gente que trabaja muy fuerte. Todos se sacrifican mucho y este resultado significa muchísimo para nosotros”, sostuvo.

Ángel Rosado muestra al lente de Primera Hora su medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

El capitán tampoco ocultó el significado especial que tuvo derrotar a Colombia, selección que había superado a Puerto Rico en la final del torneo clasificatorio para Santo Domingo 2026.

“Sí, fue una buena revancha, no lo voy a negar. Lo teníamos claro. Allá fue una batalla difícil en su casa. Hay que felicitar a Colombia porque hizo un campeonato espectacular, pero confiamos en nuestro plan de juego y hoy nos salió”, afirmó.

Para Rosado, la principal fortaleza del conjunto ha sido la unión que ha mantenido durante todo el ciclo.

“Lo mejor que tiene este equipo es que siempre estamos unidos. Todos sabemos lo que significa sacrificarse para representar a Puerto Rico y esa unión es nuestra mayor fortaleza”, indicó.

Desde la portería, Jorge Torres vivió el partido con otra perspectiva, aunque llegó a la misma conclusión: el oro fue la recompensa a años de trabajo.

“Me siento bien orgulloso. Todo el trabajo, todo el sacrificio, las mañanas, las tardes y las noches que pasamos practicando dieron resultado”, dijo.

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El guardameta explicó que, además de la preparación física, el puesto exige una fortaleza mental constante.

“Hay una realidad: no vas a parar todos los tiros. Es cuestión de mantener la mente fría y saber que el próximo lo puedes detener. Si empiezas a pensar en el gol que te anotaron, ahí es que te metes la presión. Hay que seguir adelante porque los goles son parte del juego”, comentó.

Los jugadores de Puerto Rico y Colombia en la final de polo acuático de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Torres añadió que el apoyo de los fanáticos boricuas desde las gradas fue un impulso adicional durante la final.

“Cada vez que escuchaba a la gente apoyándonos me motivaba más y me llenaba de energía”, recordó.

Sobre el planteamiento frente a Colombia, explicó que el cuerpo técnico había preparado un plan específico para neutralizar la ofensiva rival.

“Lo más difícil fue acoplarnos a su estilo de ataque, pero ya teníamos un plan desarrollado. La idea era permitir que lanzaran los jugadores con el tiro menos fuerte y así fue como sucedió”, señaló.

El portero también coincidió en que la victoria tuvo un sabor especial tras la derrota sufrida meses antes en territorio colombiano.

“Allá estábamos en su casa y ellos lograron el resultado. Pero lo que vale es esto. Aquí demostramos quién es el mejor de Centroamérica”, afirmó.

Mientras celebraba el bicampeonato, Torres recordó el largo recorrido que ha vivido junto a buena parte de sus compañeros.

“Me acuerdo de mi primer Centroamericano en Barranquilla. Ganamos bronce y veíamos la medalla de oro como algo increíble. Pusimos el trabajo, pusimos el sacrificio y se dio. Ahora llegamos con esa misma mentalidad y volvimos a conquistar esa medalla de oro”, concluyó.