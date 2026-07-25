Francine Echevarría le da a Puerto Rico su primera medalla de plata en Santo Domingo 2026
Es la cuarta presea ganada por los boricuas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
PUBLICIDAD
Francine Echevarría conquistó este sábado la medalla de plata en la categoría de -52 kilogramos del torneo de judo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al caer en la final ante la cubana Dalí Sentmanat, quien definió el combate con un yuko a los 4:26 del Golden Score.
Echevarría aseguró su pase a la final tras vencer a la guatemalteca Lourdes Martínez en los cuartos de final y a la venezolana Leomaris Ruiz en las semifinales.
Por su parte, Adiel Carrión se quedó sin la medalla de bronce en la categoría de -60 kilogramos al caer por ippon ante el dominicano Diego García Ramírez.
Relacionadas
El boricua acumuló dos shidos en el primer minuto y nueve segundos del combate, antes de que García Ramírez definiera el duelo con un ippon a los 1:26.
Carrión había llegado a la pelea por el tercer lugar luego de perder en los cuartos de final frente al mexicano Moisés Rosado y avanzar por el repechaje, donde recibió un bye.
Una tercera judoca puertorriqueña, Analeanis Collazo, en la categoría de -48 kilogramos, quedó eliminada tras sufrir derrotas en los cuartos de final y en la ronda de repechaje.