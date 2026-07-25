Francine Echevarría conquistó este sábado la medalla de plata en la categoría de -52 kilogramos del torneo de judo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al caer en la final ante la cubana Dalí Sentmanat, quien definió el combate con un yuko a los 4:26 del Golden Score.

Echevarría aseguró su pase a la final tras vencer a la guatemalteca Lourdes Martínez en los cuartos de final y a la venezolana Leomaris Ruiz en las semifinales.

Por su parte, Adiel Carrión se quedó sin la medalla de bronce en la categoría de -60 kilogramos al caer por ippon ante el dominicano Diego García Ramírez.

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Francine Echevarría, a la izquierda, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

El boricua acumuló dos shidos en el primer minuto y nueve segundos del combate, antes de que García Ramírez definiera el duelo con un ippon a los 1:26.

Carrión había llegado a la pelea por el tercer lugar luego de perder en los cuartos de final frente al mexicano Moisés Rosado y avanzar por el repechaje, donde recibió un bye.

Una tercera judoca puertorriqueña, Analeanis Collazo, en la categoría de -48 kilogramos, quedó eliminada tras sufrir derrotas en los cuartos de final y en la ronda de repechaje.