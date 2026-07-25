Santo Domingo. El puertorriqueño Yannik Álvarez continuó este sábado su dominante paso en el torneo de sencillos masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al clasificar a los cuartos de final con una aplastante victoria de 6-0 y 6-0 sobre el cubano Alberto González.

Álvarez necesitó apenas 54 minutos para sellar el triunfo y mantenerse sin ceder un solo set en el torneo, luego de haber debutado el viernes con otra sólida victoria frente al mexicano Guillermo Tunas.

Con el resultado, la principal promesa del tenis boricua se colocó entre los mejores ocho del certamen.

Mientras, el también puertorriqueño Marko Mesarovic avanzó igualmente a los cuartos de final, aunque sin necesidad de jugar. Su rival de octavos de final, el jamaiquino Nicholas Gore, apareció como “retirado” de la competencia, según el portal oficial de Santo Domingo 2026.

Mesarovic volverá a la acción más tarde este sábado cuando dispute los octavos de final del torneo de dobles mixtos junto a la boricua Natalia Pérez. La dupla puertorriqueña enfrentará a los salvadoreños Juan Carlos Fuentes y Gabriela Tevez en busca del pase a la siguiente fase.