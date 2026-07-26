Iván Gandía tenía la mano caliente y quemó la malla con ocho triples en 10 intentos para darle a los Santeros de Aguada un amplio triunfo por 93-70 sobre los Leones de Ponce en el inicio de la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Aunque Ponce fue limitado a 75 puntos por los Atléticos de San Germán en el primer juego de la postemporada, fue el segundo mejor equipo ofensivo en las semifinales de conferencia con un promedio de 96.6.

Esta noche, solo encestaron cinco de sus 23 tiros a larga distancia. Los Leones buscarán recuperar su puntería el lunes, cuando reciban a los Santeros en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens para el segundo partido.

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Gandía lideró la ofensiva de Aguada con 24 puntos tras conseguir cada uno de ellos detrás del arco. Le siguió John Holland con 18 unidades, aunque sufrió una lesión y se vio limitado a 22 minutos de acción. Joel Soriano aportó 16 tantos y nueve rebotes, mientras que Rigoberto Mendoza firmó un doble-doble de 13 puntos y 11 capturas.

En causa perdida, Jalen Crutcher anotó 12 unidades. Thomas Robinson consiguió 11 tantos y ocho rebotes, y Brady Manek añadió 10 puntos. Jezreel “Macho” De Jesús, que llevaba más de un mes caliente, terminó con apenas cinco unidades tras convertir uno de sus siete disparos de campo.

Aguada dominó a Ponce de principio a fin y llegó a estar arriba en el marcador hasta por 30 puntos. Los Leones, en cambio, solo tuvieron una ventaja de dos unidades. La acción del BSN continuará el domingo cuando los Vaqueros de Bayamón visiten a los Criollos de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza para el segundo juego de la final de la Conferencia A.