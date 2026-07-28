Santo Domingo. Puerto Rico hizo una contundente declaración en el inicio de las finales de natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar tres medallas de oro en la apertura de las finales de hoy martes, las tres acompañadas de marcas históricas.

El primero en subir a lo más alto del podio fue Xavier Ruiz, quien se impuso en los 100 metros pecho con un tiempo de 1:00.80 minutos, suficiente para establecer una nueva marca nacional.

Ruiz mejoró su anterior récord de Puerto Rico, fijado en 1:00.95, para darle a la delegación boricua su primer oro en la piscina. La medalla de plata fue para el mexicano Andrés Puentes, con tiempo de 1:01.39, mientras que el colombiano Juan José Hiraldo obtuvo el bronce con 1:01.80.

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Poco después, Kristen Romano amplió la celebración puertorriqueña al conquistar el título en los 200 metros combinados individuales.

Romano detuvo el reloj en 2:12.16 minutos, registro que representa un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de una nueva marca nacional. La nadadora boricua superó su anterior récord de Puerto Rico, que era de 2:12.86.

Kristen Romano, en la foto durante su participación en Santiago 2023, estableció una nueva marca para los juegos.
Kristen Romano, en la foto durante su participación en Santiago 2023, estableció una nueva marca para los juegos. (Ramon "Tonito" Zayas)

Las mexicanas Miranda Grana y Ana Chávez completaron el podio al adjudicarse las preseas de plata y bronce, respectivamente, estos con correspondientes tiempos de 2:14.89 y 2:16.21.

El tercer oro, ganado media hora más tarde, lo ha provisto Lucianna Gutiérrez, al ganar la final de los 800 metros femenino con registro de 8:56.90 minutos. Es también una nueva marca nacional, al quebrar la previa, que era un registro de Michelle Diago, de 8:59.31, lograda en los Juegos Panamericanos Winnipeg 1999.

En segunda posición tocó la meta la venezolano Mariana Cote con 8:57.03 y el bronce lo ha reclamado Mariana Cabezas de Colombia con tiempo de 8:57.24. La boricua se hizo de la primera posición en el último tramo de 50 metros.

Los tres títulos marcaron un comienzo ideal para la natación puertorriqueña en Santo Domingo, al colocar a la delegación en la cima del podio en tres de las pruebas de la primera jornada de finales y sumar dos récords nacionales, además de un récord de los Juegos.