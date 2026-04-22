La semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) seguirá su curso este miércoles con el séptimo y decisivo encuentro entre las Leonas de Ponce y las Criollas de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza, a las 8:20 p.m.

Esto, luego de que el conjunto ponceño cumpliera con el pago de la multa reducida de $25,250 a $750 más notarizaran todos los contratos económicos de sus jugadoras antes de la fecha establecida (miércoles, 22 de abril, previo a las 5:00 p.m.), confirmó el apoderado de Ponce, Kenneth Rivera, a Primera Hora .

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Un comité designado por la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), integrado por Jaime Vázquez, Leyre Santaella y Norberto Santana, redujo la sanción económica de $25,250 a $750 al concluir que la protesta de Caguas -por incumplimiento en la notarización de los contratos económicos de las jugadoras de Ponce- fue sometida fuera del término reglamentario de 48 horas.

El comité señaló, a su vez, que Caguas conocía de la falta desde mediados de temporada.

La reducción de la sanción respondió a que, según el reglamento, “la presentación tardía, incompleta o defectuosa de los contratos conlleva una multa de $50 por jugadora”. Esta cantidad se multiplicó por el máximo de 15 jugadoras en la plantilla.

“Caguas obtuvo conocimiento de las fallas en los contratos de las Leonas a mediados de temporada y esperó a que finalizara el sexto juego de la serie semifinal B para levantar la protesta. Habiéndose celebrado dicho sexto juego, es evidente que han transcurrido en exceso el referido término de 48 horas, contadas desde mediados de temporada. Las Criollas se cruzaron de brazos, actuando con inercia y abandono”, lee la resolución.

“(Caguas) no cumplió con el requisito de notificación al apoderado del equipo contrario del escrito formal de la protesta”, prosigue el recurso de la FPV.

De acuerdo al comité, tanto Ponce como Caguas aceptaron la determinación de los tres licenciados, lo que permite que la serie se defina en la cancha. Las Cangrejeras de Santurce aguardan por el ganador de la serie para iniciar el baile de coronación.

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Toda la controversia surgió tras el sexto partido de la serie -ganado por Ponce- cuando las Criollas sometieron a la liga una protesta en la que solicitaron la anulación de los triunfos de las Leones por las fallas administrativas en los acuerdos económicos de las jugadoras.

En un inicio, el director del torneo, José “Picky” Servera dio paso al reclamo, impuso la multa original y advirtió que de Ponce no cumplir, no podía jugar.

Ante ese escenario, aunque admitieron el error, las Leonas apelaron el martes ante la FPV por tratarse de una multa elevada.

Previo a cualquier determinación, este miércoles también las Criollas sometieron una apelación contra la resolución emitida por Servera. El conjunto cagüeño solicitaba, de un lado, que se les adjudicara por confiscación el sexto partido de la serie y, de otra parte, que se le mantuviera la multa original a Ponce. Todo esto quedó sin efecto.