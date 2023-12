En una batalla campal como lo es la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) entre los Changos de Naranjito y los Caribes de San Sebastián, hay otra lucha sucediendo en el tabloncillo y que Juanmi Ruiz parece estar ganando.

Con 42 años, el veterano acomodador se enfrenta todas las noches a tal vez el oponente más difícil con el que un atleta de alto rendimiento se puede topar: el ‘padre tiempo’.

De acuerdo con una investigación de The Journal of Sports and Physical Fitness, solo el 56.6 por ciento de los voleibolistas profesionales juegan por más de 10 años. Ruiz ha superado las dos décadas compitiendo en el deporte de la malla alta. Pero lo más impresionante del capitán de los Changos es que, a pesar de su edad, sigue jugando en el más alto nivel.

Tanto así que esta temporada repitió por segundo año en línea como Acomodador del Año y los dirigentes de ambos sextetos en la final lo describieron a Primera Hora como uno de los mejores jugadores en la liga actualmente.

“Yo creo que eso es el respeto que uno se gana con ética de trabajo y salir a jugar duro todas las noches, no importa qué. Eso es algo que se crea años tras años y eso es admiración y respeto que ellos (Jamille Torres y Javier Gaspar) digan eso de mí“, reaccionó Ruiz a los elogios de ambos técnicos en entrevista con este diario.

Precisamente, esa ética y compromiso con su equipo de la que Ruiz habla la ha puesto aprueba en esta postemporada. El también histórico líder en asistencias del torneo está lidiando con una lesión en el talón desde la semifinal contra los Cafeteros de Yauco. A pesar de la lastimadura, Ruiz vistió el uniforme de Naranjito el martes y repartió 18 asistencias.

Juanmi Ruiz le acomoda un balón a Luis Candelario en el primer juego de la serie final del Voleibol Superior Masculino. ( Josian Bruno Gómez )

Y, ¿cuál ha sido el secreto de Ruiz para mantener un estado físico que le permita competir así? Jugar y mantenerse activo, contestó.

“El profesor Frankie Santana siempre me dijo, después de cierta edad: ‘Ahora es que no puedes dejar de jugar para mantenerte activo’. Y, como me dice mucha gente por ahí, el deporte me mantiene joven y saludable gracias a Dios. Qué mejor que estar compitiendo a un buen nivel todavía a estas alturas, al lado de compañeros que son jóvenes”, expresó.

En busca del quinto campeonato

Por su parte, el escenario en el que está Ruiz no es uno desconocido para él. De hecho, esta es su octava final desde que entró a la liga en el 2000. El ponceño está en busca de su quinto campeonato en el Voleibol Superior Masculino, luego de ganar con los Rebeldes de Moca en 2000, Gigantes de Carolina en 2010, Cariduros de Fajardo en 2011 y Changos en 2021. Después de quedarse corto el año pasado ante los Mets de Guaynabo, el estelar acomodador está agradecido de volver a tener la oportunidad de disputar el campeonato nacional.

“Estoy agradecido de las oportunidades porque uno nunca sabe cuándo puede volver a disputar un campeonato. Son tres finales corridas y ya más cerca de mi retiro quiero aprovechar la oportunidad para tratar de terminar la serie libre de lesiones y poder ayudar a la franquicia a lograr el campeonato número 25″, comentó.

Desde que se integró a la LVSM hace dos décadas, Ruiz también ha vestido los colores con los Rebeldes de Moca, Vaqueros de Bayamón, Leones de Ponce, Caribes de San Sebastián, Gigantes de Carolina, Cariduros de Fajardo y los Plataneros de Corozal. Durante ese tiempo, el experimentado acomodador ha vivido de primera mano los altibajos del Voleibol Superior Masculino.

“He vivido diferentes etapas. Mi primer año fue el 2000, que fue el primer año de los refuerzos. Tuvimos claramente unos 15 años en la liga con los mejores refuerzos del mundo que venían aquí. Después del huracán María que pasó lo que todo el mundo sabe, la liga bajó un montón. Pero ahora creo que la liga se encuentra en su mejor momento en los últimos 10 años y es gratificante ver que uno sigue ahí colaborando para el desarrollo de la liga”, recordó.

Pese a las numerosas experiencias vividas por más de 20 años, Ruiz solo piensa en estos momentos en darle a Naranjito el anhelado cetro número 25. La ruta a ese título continuará este jueves, cuando los Changos visiten a los Caribes de San Sebastián en el Coliseo Luis Aymat Cardona.