El dirigente dos veces campeón con las Pinkin de Corozal y ganador consecutivo de los dos más recientes premios al Entrenador del Año de la Liga de Voleibol Superior Femenino, Ángel Pérez, firmó en pasados días un contrato para dirigir en la próxima temporada al equipo Fury de Ohio de la naciente liga Pro Volleyball Federation de los Estados Unidos.

En un movimiento que desde hace semanas se reportó lucía posible, y que pudiera ser la primera de varias firmas de entrenadores o jugadoras de la liga boricua, Ángel Pérez admitió que un beneficio económica y de crecimiento profesional le llevó a aceptar la oferta. Observó que era demasiada atractiva como para dejarla pasar y agregó que espera, si tiene éxito, abrirle el camino a más técnicos boricuas en ese organismo.

Pérez firmó durante este fin de semana para ser el dirigente del equipo Fury de Ohio de la liga Pro Volleyball Federation, que es un nuevo intento por desarrollar el voleibol de clubes en suelo estadounidense, un país que produce muchas y grandes jugadoras a nivel de clubes y universidades para ligas profesionales del mundo, como el Voleibol Superior boricua, pero que no ha tenido suerte con servir de banco de talento para una liga profesional en su nación..

Hablando con Primera Hora, Pérez dijo que la oferta que concretó es de tres años y cifras de sobre seis dígitos en cada temporada, es decir, al menos por $300,000 en total.

“Los primeros dos años son garantizados. Es una cantidad de dinero a la que no podía decirle que no. Fue vital porque es lo mejor para mi familia”, dijo el técnico. “En cuatro años en Corozal no me he ganado lo que me voy a ganar en una temporada acá”.

Pérez dijo que también tuvo ofertas para dirigir voleibol universitario en la NCAA, pero agregó que su meta principal es ir a dirigir profesional en un buen club en Europa y agregó que la plataforma de la Pro Volleyball Federation le puede llevar a ese nivel.

“Quería exponer mi talento como lo hice como jugador. Esta es la primera ventana que se me abre. Estoy saliendo de la zona de confort. Saliendo a explorar. Eso es lo que hace que uno crezca. No es mi meta final. Quiero ir a Europa, pero paso a paso”, dijo el exacomodador de la Selección Nacional y quien jugó en diversas ligas de Europa, incluyendo la Serie A1 de Italia.

Ángel Pérez acomodando con el club Milano en la Serie A 2017-18 de Italia. (Suministrada/Milano)

Pérez está de acuerdo con que el voleibol de Estados Unidos mira a Puerto Rico en busca de talentos. Prueba de esa confianza es la cantidad de coaches boricuas que hay actualmente trabajando a nivel de clubes o de universidades en Estados Unidos. Hay, inclusive, dueños de clubes, como Joaquín Acosta en A4 en California, y dirigentes en programa de la División 1 de la NCAA que llegan al torneo de campeonato como José ‘Keno’ Gándara en la Universidad de Miami.

“Hemos tenido tanto éxito en los Junior Olympics que en Estados Unidos respetan eso. Les gusta la forma de entrenar del coach puertorriqueño, su pasión, su trabajo”, afirmó.

Pero por alguna razón los técnicos de Puerto Rico no llaman la atención del voleibol profesional, como el europeo. De hecho, solamente un puertorriqueño ha dirigido en Europa, siendo ese Humberto Rodríguez, en España, hace más de 20 años.

Pérez desea que Europa comience a mirar hacia Puerto Rico si le va bien en la plataforma de Estados Unidos.

“Me voy a lanzar a esta opción. Puedo abrir puertas para el voleibol de Puerto Rico, en donde hay mucho talento, pero que por alguna razón, ha decidido quedarse en Puerto Rico”, dijo, al tiempo que destacó que espera contratar asistentes boricuas para el Fury de Ohio, que es uno de un máximo de 10 equipos que se forman para debutar en la Pro Volleyball Federation a partir de febrero del 2024.

El dueño del Fury de Ohio, Jeff Gigler, vino a conocer a Pérez durante el Duelo de la Montaña, que fue parte de las semifinales del Voleibol Superior. ( Suministrada/Federación Puertorriqueña de Voleibol )

El dueño del Fury, Jeff Gigler habló con este diario y confirmó Puerto Rico no era un lugar en donde planificaba buscar un dirigente. Pero agregó que dos jugadoras de las Pinkin que ya se habían comprometido con el Fury, Tori Dilfer y Ronika Stone, le invitaron a que visitara a Puerto Rico a ver a Pérez dirigir a las Pinkin durante la pasada postemporada, lo que hizo durante el Duelo de la Montaña en las semifinales.

Gigler agregó que le convenció de que Pérez era la opción al verle dirigir en el caliente y tenso Duelo de la Montaña, en donde también conoció a Pérez personalmente, así como su familia.

“Fui a Corozal a un juego a cinco sets y fue muy emocionante por la pasión y el nivel de juego. El otro juego fue en la carretera (Naranjito) y también fue a cinco sets. También fue emocionante y hasta tenso por las cervezas que se lanzaron. Conocimos a Ángel y a su familia. Conocimos que las Pinkin fue un equipo levantado desde las cenizas. Supimos que Angel sería una persona que haría diferencia en el Fury. No todo el mundo que ha sido un buen jugador se convierte en un buen dirigente, y él lo ha hecho en un periodo corto de tiempo. Es conocedor. Sabe ganar, motivar y sabe ajustar durante el juego”, describió Gigler.

Gigler y directivos de la Pro Volleyball Federation vinieron a Puerto Rico en abril y mayo para ver cómo se desarrolla el Voleibol Superior local. También tuvieron reuniones con directivos de la liga y de la Federación Puertorriqueña de Voleibol para explicarles su proyecto, el cual pudiera competir por algunos de los talentos que salen de cientos de programas universitarios en Estados Unidos y que utiliza el Voleibol Superior como puente de transición entre el deporte colegial y una experiencia profesional en Europa.

Además del Fury, otras cinco franquicia ya han oficializado su ingreso a la primera temporada del Pro Volleyball Federation, siendo la más reciente una en San Diego que tiene como dueña a la exestrella de voleibol playero, Kerry Walsh. También se han oficializado franquicias en Atlanta, Grand Rapids, West Michigan y Orlando.