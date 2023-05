Gorro tras gorro, Corozal fue montando la victoria del domingo.

Con 21 gorros, como le llaman en el voleibol a los bloqueos, Corozal sacó una victoria 3-1 este domingo en el coliseo Roberto Clemente ante las Cangrejeras de Santurce para tomar ventaja de 2-1.

Se supone que Santurce fuera el equipo bloqueador de la serie por su estatura, pero este domingo Corozal le dio de su propia medicina.

Rokina Stone lideró a seis jugadoras de Corozal con al menos dos bloqueos. Hizo siete bloqueos, incluyendo los dos de la victoria en los puntos extras del cuarto set, cuando Santurce intentaba alargar el partido al quinto parcial.

“Es la urgencia, el deseo de ir por el balón. Par de veces me metieron el balón, pero tuvimos la disciplina y leimos bien la ofensiva. Todo el mundo hizo una buena lectura y estoy muy orgullosa de mi equipo”, dijo Stone.

Adriana Rodríguez hizo seis bloqueos. Brittany Abercrombie y Tori Dilfer agregaron tres bloqueos cada una.

El dirigente de las Pinkin, Ángel Pérez, dijo que les es indiferente si piensa que bloquearon 21 balones para puntos poque Santurce no contó con sus dos centrales titulares. ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

El dirgente de las Pinkin, Ángel Pérez, le gusta que piensen que Corozal leyó la ofensiva de Santurce porque las Cangrejeras no utlizaron en el tercer juego a ninguna de las dos centrales titulares, Neira Ortiz y Dulce María Téllez, ambas fuera por lesión.

Se podría decir que la ausencia de Ortiz y Téllez provocó que las bloqueadoras centrales de Corozal, Stone y Rodríguez, se concentraron en cerrar las esquinas porque no necesitaban estar pendiente de la ofensiva de Corozal por la 3.

A sus detractores, Pérez les recordó que las Pinkin han trabajado para leer el juego de Santurce.

“Nosotros nos preparamos bien. A mí me encantaría que Dulce y Neira estuviesen jugando primero porque las respeto como jugadoras y segundo porque se daña el espectáculo. Ese tipo de cuestionamiento hace que nuestro trabajo pase desapercibido, pero en realidad nosotros hemos estudiado a ese equipo lo mejor posible. Si no nos quieren dar crédito porque sus dos centrales están ausentes, que no nos den el crédito. Al final del día, si ganamos el campeonato lo recibiremos con mucho orgullo”, dijo.

Ortiz no ha jugado en toda la serie. Se lastimó el tobillo derecho en el último juego de la serie semifinal. Téllez se perdió el domingo su primer juego de la final. Tiene lastimado el pie derecho.

A pesar de las ausencias, Santurce estuvo ganando 23-20 el primer set y no supo cerrarlo. También ganaba 16-11 y 19-12 el cuarto set, cuando también tuvo un set point en 25-24, y tampoco aprovechó.

Corozal hizo el trabajo, en vez, pese a que es un equipo más joven que Santurce.

“Les he predicado que no vamos a medirnos por victorias y derrotas. Nos mantenemos pacientes, fiel creyentes en lo que hacemos. Nada nos desespera. Ganar y perder, no nos importa. Lo que nos importa es tratar de superarnos día a día. Si llega la victoria, bienvenida sea”, dijo Pérez.