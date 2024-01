A solo días para que inicie la temporada 2024 del Voleibol Superior Femenino, las campeonas defensoras Pinkin de Corozal apenas tienen una refuerzo contratada y otros quintetos, como Guaynabo y Juncos, también están cortos, mientras que las Changas de Naranjito, Cangrejeras de Santurce y Mets de Guaynabo ya llenaron sus cuatro plazas permitidas.

El torneo arranca el 18 de enero y el mercado de las jugadoras importadas, que será clave esta temporada ante la ausencia de muchas jugadoras nativas y extranjeras, ha sido más inestable en comparación con años anteriores.

“Ahora mismo el mercado se ha afectado, pero no tengo dudas de que, con un cambio en estrategia, se va a estabilizar en el futuro”, opinó uno de los principales agentes de jugadoras en Puerto Rico, Steven Fenosik.

En lo personal, Fenosik dijo que el negocio le ha ido muy bien porque ya tiene contratadas entre 12 y 14 clientas.

Fenosik, sin identificar a los implicados, dijo que se han dado casos de apoderados que este año han sido “muy calmados, tácticos y pragmáticos tomando decisiones”.

Sin embargo, en términos generales, para muchos de los sextetos, ha sido una pretemporada distinta por varias razones. Por un lado, hay más espacios de refuerzos en cada equipo en comparación al 2023 y, a la vez, la cantidad de jugadoras disponibles para ver acción en la Isla se ha reducido por el surgir de la nueva liga profesional de Estados Unidos, la Pro Volleyball Federation, que corre paralelo al calendario local y que paga más dinero que el Voleibol Superior Femenino.

Las Pinkin han vivido un complicado mercado de refuerzos. ( David Villafañe Ramos )

Con esas y otras situaciones ha tenido que lidiar la apoderada de las Pinkin, Lily Rojas.

“Para mí ha sido un poco difícil; ahora mismo lo que tengo es un contrato de refuerzo”, dijo Rojas al conversar con Primera Hora.

Además de la competencia con la liga de Estados Unidos, que tiene bajo contrato a 12 jugadoras boricuas que que en otras circunstancias estarían jugando en la Isla, Rojas dijo que se le ha complicado más el panorama porque no ha encontrado jugadoras que llenen las necesidades técnicas y tácticas de equipo.

“A mí me han llegado jugadoras, pero no son del tipo de jugadoras que necesito”, sostuvo Rojas para fundamentar que su problema no es necesariamente la falta de voleibolistas.

“Por ejemplo, contrato una esquina que es ofensiva, pero que en el pase no es tan buena. La otra esquina que contraté tiene que pasar”, destacó Rojas, quien agregó que en el listado de jugadoras disponible que ha tenido en las manos se encuentran jugadoras europeas.

El caso de las Changas es contrario al de sus vecinas de la montaña. El dirigente de las Changas, Luis ‘Feñito’ Rodríguez, reveló que ya tiene disponible a sus jugadoras importadas.

“Básicamente tenemos las cuatro, no significa que voy a comenzar con las cuatro”, dijo.

Aunque Naranjito llenó sus vacantes de refuerzos, lo que demuestra estabilidad, su caso también refleja que sí hay un mercado limitado en cuanto a cantidad de jugadoras disponibles.

Rodríguez dijo que, originalmente, el plan de equipo era comenzar la temporada con tres refuerzos firmadas. Sin embargo, el plan cambió y decidieron llenar el cuarto espacio antes de comenzar la temporada para asegurarse de contar con un cuarto talento importado y evitar quedarse sin opciones a mitad de camino.

La veterana central cubana Nancy Carrillo fue anunciada como la cuarta y final refuerzo de las Cangrejeras de Santurce. ( Esteban Cobo )

Naranjito firmó jugadoras refuerzos para las posiciones de central, opuesto y esquina. Una de esas es la esquina que estuvo activa con las Pinkin campeonas del 2023, Alana Rollins. Entre las refuerzos de Naranjito también hay otras jugadoras cubanas y europeas, que no fueron identificadas.

Las Cangrejeras de Santurce y las Criollas de Caguas también tienen sus plazas de refuerzos llenas.

La franquicia santurcina ya tiene contratada a la jugadora cubana, Nancy Carrillo y dos europeas: la checa Helena Havelkova y la turca Yeliz Basa. También contrató a una veterana y estrella de Estados Unidos, la acomodadora Carli Lloyd.

Sin embargo, las Valencianas de Juncos y las Mets de Guaynabo, solo tienen bajo contrato tres de las cuatro jugadoras importadas permitidas.

Aunque la cifra de tres refuerzos es una cantidad aceptable, estas firmas no han estado exentas de complicaciones.

En el caso de las Mets, el apoderado Humberto Quintana no pudo asegurar que resolvió las necesidades de su equipo porque aún desconoce si las jugadoras que logró contratar van a tener un desempeño en cancha como el esperado.

Quintana dijo que las voleibolistas que estaban disponibles y que firmó para su sexteto pueden ser de un segundo o tercer nivel, en comparación con las que eligieron jugar en otras ligas, como en Estados Unidos.

“Eso (si superaron las dificultades de las contrataciones) lo podré contestar en los primeros dos meses de la temporada”, sostuvo Quintana, quien dijo dará un espacio a que las jugadoras demuestren su nivel.

Por tradición, el perfil de las jugadoras refuerzos de Puerto Rico ha sido mayormente jugadoras estadounidenses. Sin embargo, para este 2024 se ha observado un movimiento mayor de jugadoras europeas y latinoamericanas, lo que podría ser un reflejo del impacto que ha tenido la nueva liga estadounidense.

Fenosik dijo que el perfil de sus jugadoras es, sobre todo, novel.

“En mi caso el 90% de las jugadoras van a tener su primera experiencia como profesionales. El otro 10% han jugado aquí o en otras ligas”, cuantificó.