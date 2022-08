Humacao. Sin respuestas el miércoles, pero con práctica este jueves, las Criollas de Caguas esperan encontrar el viernes algo que les preserve la vida en la serie final del Voleibol Superior.

El viernes, con desventaja de 3-0 en la final, las Criollas van a la calurosa cancha Carmen Zoraida Figueroa de Corozal para enfrentar a las Pinkin, que están a ley de una victoria de conquistar un rápido campeonato ante la dinastía criolla.

E irán con todas las de ganar, según aseguraron.

“Mañana (jueves) hay prácticas. Mientras ellas no nos ganen, no pueden celebrar, y nosotros estamos todavía con vida. El camino es más largo. No nos vamos a quitar”, dijo el dirigente de las Criollas, Juan Carlos Núñez luego de la derrota del miércoles en el tercer juego de la serie.

Las Criollas se han visto irreconocibles en la serie final. No han ganado un set en los tres partidos jugados. Han dejado ir ventajas y ‘set points’. El juego de sus sólidas atacantes Karina Ocasio, Stephanie Enright y Adora Anae, ha estado por debajo de su nivel o no se ha visto como un colectivo. Caguas no habían estado en contra de la pared en una final desde el 2012 ante las Lancheras de Cataño.

¡Dulce María Téllez sella la victoria en de @las_pinkin en tres parciales y Corozal se coloca a una victoria del campeonato!



🎥 @myislandhub pic.twitter.com/kdhEigwZhA — Fed PUR Voleibol (@FedPURVoli) August 11, 2022

Dos situaciones quiere ver el dirigente de las Criollas en el juego del viernes, comenzando con ganar un set y siguiendo con un juego colectivo de balanceada ofensiva.

“A lo mejor ganando un set la cosa cambia emocionalmente. El miércoles volvimos dejar escapar un primer set. No hemos sacado ese anhelado set. No hemos podido ganar un set. Ha habido buenas cosas de ellas (Corozal) y vamos a ver si podemos mejorar las cosas mañana (jueves)“, dijo Núñez.

“El colectivo no ha llegado todavía. No ha habido un juego que podamos decir ‘jugamos bien aunque perdimos’. No han salido dos, tres jugadoras con puntos, que era característico. Antes distribuíamos a todo el mundo”, dijo Núñez sobre la ofensiva que corre Jennifer Nogueras.

En la práctica del jueves, las Criollas esperan encontrar soluciones para sacar un set e involucrar múltiples jugadoras en la ofensiva.

“Siempre se encuentra algo en las prácticas, aunque siempre se va más al aspecto mental. Pero nada. La historia no está escrita. Nadie sabe qué va a pasar el viernes. La serie está 3-0 y allí Caguas se va a presentar”, dijo Núñez.

Stephanie Enright estuvo por debajo de rendimiento en los últimos partidos. La ofensiva general de Caguas está más fría que caliente. ( Suministrada/FPV )

Mientras, Corozal anda con toda la confianza personal, pero al mismo tiempo con la desconfianza del futuro. Corozal no ha celebrado el hecho de estar al frente 3-0 frente a las poderosas Criollas y su fanaticada le sigue en la cautela.

Nosotros estamos contentos en donde estamos, pero estamos hambrientos por más” - Ángel Pérez / Dirigente de las Pinkin de Corozal

“La clave de nosotros ha sido mantener la compostura ante la presión que nos pueda poner Caguas. Hemos predicado que no importa lo que ha pasado, bueno o malo, enfocarnos en lo próximo que tenemos que hacer. Durante el año nos costó trabajo, pero lo han entendido”, dijo el dirigente de las Pinkin, Ángel Pérez.

“Nos prepararemos para un partido nuevo, un partido diferente. Sabemos que Caguas hará todo lo posible por sacar esa victoria. Sé que tiene las herramientas para hacer eso y para virar la serie. Así que nosotros estamos contento en donde estamos, pero estamos hambrientos por más”, agregó Pérez.

El viernes, la cancha Zoraida Figueroa debería estar llena nuevamente en apoyo al equipo que se defiende de Caguas para distanciarse nuevamente al tope de los equipos más ganadores del Voleibol Superior. Corozal suma 17 campeonatos y Caguas 14, incluyendo los últimos seis.

“Espero esa cancha llena. Las muchachas se merecen eso porque han trabajado y han sacrificado para estar en esta situación. Iremos a controlar la emociones a no dejar que sean las emociones un enemigo, sino un amigo, y jugar voleibol. Luego veremos el resultado”, dijo Pérez.

Las Pinkin esperan que el público esté nuevamente detrás de ellas en la cancha Carmen Zoraida Figueroa, como en el primer juego de la final. ( Suministrada/FPV )

La Zoraida Figueroa tiene el aire central dañado.

Las Pinkin llegan en salud al cuarto juego. Solamente se han jugado nueve sets en la serie, además. Pero lo corta que ha sido la serie no le quita que Corozal usa más a sus titulares que Caguas, cuya rotación de jugadoras es mayor. Pérez confía en que las jugadoras seguirán con la energía que han demostrado.

“Estamos ready. Hemos tenido tiempo de recuperarnos. Esas dos semanas libres (receso para la Selección Nacional) le pudimos dar duro al gimnasio y se ha visto el trabajo que Cuto Ayala ha hecho con las muchachas. Y nos venos como que nos queda en el taque. Ojalá nos dure para sacar un jueguito más”, dijo el dirigente.