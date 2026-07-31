Santo Domingo. La dupla puertorriqueña de Daniel Rivera y William Rivera cerró este viernes su primera participación en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la medalla de bronce del torneo masculino de voleibol de playa en el Malecón Deportivo.

Los boricuas derrotaron en dos parciales 21-14 y 21-9 a los nicaragüenses Jefferson Cascante y Rubén Mora para asegurar un lugar en el podio y sumar otra presea para la delegación de Puerto Rico en Santo Domingo 2026.

La pareja Rivera llegó al encuentro por el tercer lugar luego de caer en las semifinales ante los cubanos Damián Gómez y Elbis Veranes con parciales de 21-16 y 21-14.