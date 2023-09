Si había una voleibolista que tanto la aplaudían como la abucheaban esa era Eva Cruz, quien será exaltada al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en la Clase de 2023.

La ‘Diosa del Ébano’, como la apodó Buyín Camacho, fue la mejor jugadora en las canchas del voleibol boricua o donde quiera que jugara la Selección de Puerto Rico en la década del 1990 y 2000. Y debido a eso se ganó la admiración de su fanaticada y el respeto del público contrario, que era el séptimo hombre que se esmeraba por sacarla mentalmente de la cancha.

A todos ellos, los buenos y los malos, Cruz le dedica su venidera exaltación.

“Si no hubiese sido por ellos, no hubiese sido inmortal”, dice Cruz. “Cuando la fanaticada no me gritaba sentía que no estaba jugando bien”.

Cruz será exaltada el 29 de octubre como parte de la Clase del 2023 junto a figuras activas en el deporte como el expelotero y ahora dirigente Alex Cora, además de su colega Luis ‘Torito’ Meléndez, el exbaloncelista y ahora dirigente, Eddie Casiano, además de sus colegas María ‘Cuca’ Cordovez y Roberto ‘Bobby’ Ríos, el gimnasta Luis Rivera, el cronista Jesús ‘Chu’ García y el precursor deportivo José Julián Álvarez.

Entre sus méritos, Cruz será exaltada como voleibolista, pero también jugó baloncesto. Y fue parte de ambas selecciones nacionales dentro de un mismo ciclo olímpico.

Es solamente la segunda jugadora de su generación en ser exaltada al Pabellón, siendo la otra la central Michelle Maltés, quien es de la Clase del 2018 y quien se retiró siendo la máxima bloqueadora para puntos en el Voleibol Superior.

Ganó títulos de Superior con Guaynabo en combo con la miembro del Salón de la Fama del Voleibol de Puerto Rico, Xiomara Molero, así como con Juncos en el clásico del Pachín Vicens. Jugó en la Selección y en el Voleibol Superior desde teenager. Fue titular en la primera Selección que vio acción en un Mundial (Alemania 2002). Y también fue las pioneras en el voleibol de clubes de Europa, en el que se destacó años luego su hermana y otra futura hall of famer, Aury Cruz.

Aún así, Cruz no anticipaba una exaltación, pero le gustó la sorpresa y la compañía.

“Estoy súper contenta. En la Clase hay personas con las que he compartido en Centroamericanos y Panamericanos, con Luis Rivera y Eddie, y pues está Alex, que es de la pelota porque mi hijo Evan jugó pelota. Me siento muy orgullosa de compartir con ellos”, dijo.