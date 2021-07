7️⃣ teams to compete at #NORCECA U23 Volleyball Men's Qualifier to the #JuniorPanAmGames #Cali

📍 Santo Domingo, Dominican Republic

📅 July 12-16

💥 Top 4️⃣ qualify to Cali

📝 https://t.co/40BuXc3FN2

🇨🇺🇩🇴🇬🇹🇲🇽🇵🇦 🇵🇷 🇸🇷

NORCECA | https://t.co/fGFmKlZiFC pic.twitter.com/DuXeMhmTwL