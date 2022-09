El Campeonato Mundial de Voleibol Polonia-Holanda 2022 será el sexto en el que vea acción la voleibolista Karina Ocasio, que se convierte de esa manera en la atleta boricua con más participaciones en torneos de esta envergadura y que tradicionalmente se juegan cada cuatro años.

La distinción considera no solamente los deportistas boricuas del voleibol, femenino y masculino, sino también del baloncesto, béisbol y sóftbol, cuyos seleccionados nacionales han competido múltiples veces durante décadas.

Al repasar deportes, Ocasio supera a atletas considerados como leyendas del deport boricua tales como José ‘Piculín’ Ortiz, quien vio acción en cinco mundiales, las softbolistas Ivelisse Echevarría y Betty Segarra, quienes llegaron a cuatro.

Informada por Primera Hora sobre lo que estará logrando, Ocasio se mostró orgullosa de su longevidad.

“Me encanta. Se siente bien que he podido aguantar una carrera por tantos años. Acabo de cumplir 37 años. Es como un orgullo propio de que he podido mantenerme saludable y competitiva, significa que he hecho las cosas bien para estar en un sexto mundial”, dijo Ocasio, quien es madre de una niña.

Para este artículo fueron consultados historiadores deportivos del deporte boricua, como Carlos Uriarte González y Pedro Carlos Lugo, así como algunos de los atletas.

Lugo dio información válida para hacer la aclaración de que los peloteros Jesús ‘Motora’ Feliciano y Luis ‘Pegui’ Mercado jugaron siete mundiales pero cuando esos eventos se celebraban a veces anualmente y otras veces bieanalmente entre los 70 y 80.

Karina Ocasio (11) ya era titular en el Mundial Alemania 2022, cuando tenía 17 años. Aquí está junto a Jetzabel del Valle en un partido de segunda ronda ante Bulgaria. ( DANIEL MAURER )

Ocasio debutó en las lides mundiales en el Mundial Alemania 2002, a los 17 años, siendo jugadora escolar en St. Francis School de su Carolina natal. Llevaba, según recuerda, un año en la Liga Superior. Y debutó en el escenario grande la FIVB como esquina titular y cruzada con otra grande del voleibol boricua, Aury Cruz. Juntas fueron protagonista en ese Mundial de una de las pocas pero más importantes victorias de la Selección Nacional ante la República Dominicana, ésta por final 3-0 para eliminar a las quisqueyanas en la primera ronda y lograr avanzar a la segunda fase de dicho torneo.

“Recuerdo muchas emociones. Estaba bien jovencita. Lo que llevaba era un año en Superior (Mets de Guaynabo) y estaba contenta porque estaba con mi hermana (Sheila Ocasio) y eso me daba mucha tranquilidad. Era un grupo veterano que me acogieron muy bien”, recuerda.

De ahí pasó al Mundial Japón 2006, en donde la Selección pasó también a segunda ronda, seguido de la ediciones Japón 2010, Italia 2014 y Japón 2018, que fue el último para el que intentó clasificar. Ésta luego se retiró de la Selección en el 2020 cuando el equipo falló el clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Pero ahora vuelve al equipo para el torneo Polonia-Holanda 2022, que inicia el 23 de septiembre, para ayudar a cubrir un puesto vacante ante asuntos de salud de algunos de los nuevos talentos del equipo.

En el Mundial Puerto Rico jugará en primera ronda en Holanda como parte del Grupo B junto a los equipos de Holanda, Italia, Bélgica, Camerún y Kenya.

Allí jugará para el quinto dirigente diferente en el escenario. Ante los hizo para David Alemán, Carlos Cardona, Juan Carlos Núñez y José Mieles, y ahora lo hará para Fernando Morales.

A Polonia-Holanda 2022 llega sin pedirlo, sino a solicitud de Morales y las necesidades que tiene el Equipo Nacional.

“Todas las jugadoras me tenían al palo porque hemos estado tantos años. Shara (Venegas), Fefa (Enright), Diana (Reyes), Nati (Valentín). Me había apartado del Equipo Nacional y le dejé las puertas abiertas. Fernando me lo pidió ya que él sabía que había jugadoras indisponibles y le dije que sí porque siempre he dicho presente por Puerto Rico, como debe ser, porque no hay nada mejor que representar a la patria cuando eres un atleta de alto nivel”, dijo.

La última vez que jugó con el Equipo Nacional fue en el Preolímpico 2020, en ocasión del preolímpico en República Dominicana para Tokio 2020. Como parte de sus experiencias en la Selección también están participaciones en múltiples Campeonatos Norceca, Juegos Centroamericanos y de El Caribe, Juegos Panamericanos, Grand Prix y los Juegos Olímpicos Río 2016.

Puede que Polonia-Holanda 2022 tampoco sea su última participación, considerando que los Juegos Olímpicos París 2024 están a menos de dos años de celebrarse. Claro está, Puerto Rico tiene que clasificar a París 2024.

La jugadora dijo que siempre tendrá las puertas abiertas.

“Dios sabrá. Nunca le voy a decir que no a nadie. Hasta el monento me he mantenido bien físicamente. Es una decisión que yo misma debo tomar, pero mientras me sienta capaz, siempre le voy a decir que sí a la Selección. Si ellos entiende que puedo aportar, nunca voy a decir que no”, dijo.

Karina Ocasio -derecha- junto a su hija Adriana, sy su hermana Sheila y su niño en una foto del 2014. ----- ( JOSE L. CRUZ CANDELARIA )

Sobre todo, Ocasio dijo que le gustaría seguir activa con la Selección para darle ejemplo a su hija Adriana, de 5′3 de estatura con 10 años, a quien le apasiona jugar y quien retomó el voleibol luego de la pandemia.

“Es algo más que mi hija va a recordar. Estoy contenta que me va a ver otra vez. Cuando le dije que iba a ir, lloramos las dos, pero lloró más porque ella no va a poder ir. Pero a la misma vez estamos contentas las dos. Ella está bien consciente de eso de representar al País, más ahora que está empezando a jugar”, dijo.