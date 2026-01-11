El colocador de los Cafeteros de Yauco, Kevin Rodríguez, fue seleccionado este sábado como el Acomodador del Año de la temporada 2025-26 de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) tras dominar de forma abrumadora la votación de los Valores del Año de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).

Rodríguez Cintrón revalidó el premio que obtuvo en 2024, pero esta vez con una ventaja aún mayor. El año pasado, jugando para los Mets de Guaynabo, recibió 77 votos, mientras que el segundo lugar obtuvo 25. Esta temporada, vistiendo los colores de Yauco, acumuló 107 votos, una cifra que refleja el reconocimiento casi unánime a su desempeño.

PUBLICIDAD

“Salí como colocador del año… ah bueno, está bueno”, expresó Rodríguez a través de un comunicado. “El trabajo que he ido construyendo año tras año se está viendo ahora. Yauco hizo un gran grupo en el que pude lucir. Ha sido un año especial, especialmente ahora en los playoffs, cuando veo cómo la fanaticada lo disfruta”.

A Rodríguez le siguieron: Joseph Kauliakamoa (Gigantes de Adjuntas) con 31 votos, Luis Carlos Ruiz (Patriotas de Lares) con 18, y Luzgardo Liciaga (Plataneros de Corozal) con 16.

El acomodador, de 31 años, reconoció que en la parte que más ha trabajado esta campaña ha sido en su lectura de juego, un aspecto que ha ayudó a los Cafeteros a alcanzar la semifinal del torneo.

“Durante el partido puedo reconocer lo que ya hice en los puntos anteriores. Mantenerme enfocado en lo que hice y en lo que voy a hacer ha sido la clave”, sostuvo.

Rodríguez y Yauco recibirán este domingo a los Plataneros de Corozal en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras para el séptimo juego de la semifinal B. A pesar de que el sexteto yaucano cometió 40 errores en el partido anterior, el experimentado jugador aseguró que están listos para el reto.

“Estamos listos y enfocados para defender nuestra casa. Después de una derrota duele, claro, pero estamos emocionados por vivir un séptimo juego, y más en Yauco. Se está viviendo algo que no se veía hace muchos años”, indicó.