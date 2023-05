Carlos Beltrán, quien fue llamado a capítulo en el 2021 por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) por su participación con las Sanjuaneras de la Capital en el Voleibol Superior, está trabajando como asesor del mismo equipo, que ahora lleva el nombre de las Cangrejeras de Santurce.

Beltrán fue llamado a capítulo por el Copur porque era parte de las Sanjuaneras que acudieron a tribunales contra el Copur en que él es secretario general o segundo al mando.

El Copur levantó entonces una investigación que se extendió hasta el 2022 y que no encontró culpa contra el secretario general. Beltrán era entonces, al mismo tiempo, gerente general y apoderado alterno de las Sanjuaneras.

Una de las razones por las que la investigación no encontró culpa fue porque no hubo evidencia sometida de que Beltrán tuvo parte en las decisiones de las administración de las Sanjuaneras de no comparecer a la serie final de ese año y de las posteriores demandas que sometió el equipo contra el Copur y la Federación Puertorriqueña de Voleibol. El apoderado de las Sanjuaneras, que también es el apoderado de las Cangrejeras, Marcos Martínez, se responsabilizó por todas las decisiones y cumplió un año de suspensión debido a ello.

Beltrán no quiso abundar con este medio sobre su nueva participación con las Cangrejeras. Igualmente, la presidenta del Copur, Sara Rosario, tampoco quiso opinar sobre la participación de Beltrán con el equipo luego de la controversia y de los cuestionamientos del Copur hacia Beltrán.

Las Cangrejeras juegan desde mañana martes la serie final del Voleibol Superior ante las campeonas defensoras Pinkin de Corozal en el Coliseo Roberto Clemente. Las Cangrejeras tratarán de completar el campeonato que las Sanjuaneras dejaron incompleto al no comparecer a la final del 2021 ante las Criollas de Caguas.

Entonces las Sanjuaneras se ausentaron a la final en protesta de una decisión del director de torneo de la LVSF, avalada por la Federación Puertorriqueña de Voleibol, de no permitir la sustitución de la importada Destinee Hooker. La jugadora pidió ser reemplazada porque llevaba al momento un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, los reglamentos de la liga no tenían una partida para permitir ese tipo de reemplazo.