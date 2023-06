La Selección Nacional de Voleibol Femenino pondrá en marcha este viernes, en Juana Díaz, el primero de una serie de torneos internacionales entre los que están también los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador.

En Juana Díaz, la Selección jugará el torneo de Norceca denominado el Final Four, que es un evento clasificatorio para la segunda ronda del sistema de clasificación para Liga de Naciones y que es seguido por los Juegos en San Salvador 2023, posteriormente por la Copa Panamericana aquí, el Final 6 de Norceca en Santo Domingo más adelante, y que se completaría posteriormente por el Campeonato Norceca en Canadá, el Preolímpico en Japón y, si clasifican, los Panamericanos en Chile.

De una forma más simple, el Final Four en Juana Díaz es el primero de siete torneos que jugaría la Selección desde este fin de semana hasta noviembre. Es otro año atareado, por decir poco.

Ante un calendario tan ajetreado, el dirigente nacional Fernando Morales aseguró sentirse tranquilo por el amplio banco de talento que tiene en muchas posiciones, desde el personal joven que se destacó en el Voleibol Superior y en los torneos universitarios, así como en las reserva de veteranas que pidieron descanso en algunos eventos pero que han confirmado su disponibilidad para otras competencias.

El entrenador Fernando Morales ya está al frente del entrenamiento del sexteto patrio. ( Carlos Giusti/Staff )

“Desde el año pasado, cuando supe que había siete torneos, estaba preocupado. Pero con el torneo Superior 2023 que tuvieron Alondra (Vázquez), Paola (Santiago) y Karla (Santos) nos da esa profundidad. Tenemos a Valería (Vázquez) en este torneo en Juana Díaz y eso da descanso a algunas jugadoras. No podemos contar con Sofía Victoriá. El año pasado estuvimos finito en las esquinas y tuvimos que sacar a Karina Ocasio del retiro en un momento. Estamos cubiertos en esa posición. De líberos siempre vamos a estar bien. De opuesto, tenemos a Brittany (Abercrombie) y a Paola y Diariana (Hollingsworth) que también puede jugar esquina, lo que nos da flexibilidad y recuperación para esos siete torneos”, enumeró Morales.

Morales nombró a San Salvador 2023, al Campeonato Norceca y al Preolímpico como los torneos en que enfocará la concentración este año.

Valeria Vázquez, quien también jugará voleibol de clubes en la temporada 2023-24 en Alemania, es una de las jóvenes de la Selección que inicia el maratónico y competitivo 2023 y afirmó que se están preparando físicamente para llegar bien a la meta.

Alondra Vázquez es uno de los nuevos talentos del equipo boricua. ( Carlos Giusti/Staff )

“Nos estamos preparando mucho, sobre todo en el físico. Sabemos que es un verano súper largo. La preparación es importante porque evitamos el cansancio y las lesiones. Así que estamos preparando mucho la parte física. Hay voleibol por ahí para abajo”, dijo.

El sexteto ha estado entrenando con 14 jugadoras, incluyendo algunas que no están en el roster, como la acomodadora Jennifer Nogueras y la juvenil central universitaria Marcelle Báez, que la semana pasada finalizó clasificada como la mejor bloqueadora de la Copa Panamericana Sub 21 en México. La universitaria Valeria Vázquez solamente estará disponible para Juana Díaz

No han estado entrenado las centrales Neira Ortiz y Diana Reyes. Ortiz sigue rehabilitando en tobillo derecho que se lastimó en las semifinales del Voleibol Superior. Reyes llegó desde su club en Egipto con una situación de salud que le ha evitado entrar en cancha y que se está reevaluando en estos días.

Una de las veteranas en el equipo lo es la líbero Shara Venegas, quien aparece en esta foto con su mano izquierda tocando su cuello. ( Carlos Giusti/Staff )

La situación de salud de Ortiz y Reyes son las únicas preocupaciones de Morales.

“Con Neira estamos con muchas esperanzas de que esté para los Centroamericanos. Estamos viendo el lado positivo de que tenga descanso, que le viene bien. Con Diana no tenemos un panorama claro. Tiene una situación de salud; no está en peligro su vida, pero no la dejan jugar. Le dijeron que no jugara hasta agosto y se está evaluando hoy con un médico y mañana tendremos un panorama más claro. Esperamos contar con ella para los últimos tres torneos: Copa Panamericana, Norceca y el Preolímpico. Hay mucha esperanza con las dos. Lo que quiero es tener al menos a una de las dos”, dijo Morales.

Alba Hernández y Paola Rojas son las centrales que están trabajando con la Selección. Ambas han tenido sus tiempo con la Selección en el pasado.

Otro de los nuevos talentos del seleccionado lo es Andrea Fuentes. ( Carlos Giusti/Staff )

La Copa Panamericana es un evento importante porque clasifica al ganador a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Estados Unidos y República Dominicana están ya clasificados a esos Juegos.

Morales agregó que las veteranas Natalia Valentín (acomodadora) y Stephanie Enright (esquina) también estarían disponibles para la Selección durante el verano. Morales dijo que ambas jugadoras le solicitaron un descanso.

La Selección es un grupo joven. La Federación Puertorriqueña de Voleibol le ha llamado al grupo como el inicio de un recambio. Las acomodadoras son Wilmarie Rivera y Andrea Fuentes. Esta última va para su primera convocatoria adulta. Las atacantes Vázquez, Santiago y Santos también son jóvenes. Santiago y Santos se incluyen en la primera convocatoria.

La veterana del grupo es la líbero Shara Venegas. La esquina Pilar Victoriá también tiene bastante experiencia con la Selección.

Esa juventud hace que se tenga que esperar un tiempo para conocer cómo reaccionará el grupo a tanto torneo y responsabilidad durante el 2023. Pero hay confianza de que la Selección asumirá el reto.

“Por mi experiencia sé que es retante cuando hay muchos torneos. Es un grupo nuevo y no hemos tenido mucha experiencia juntas. Pero tengo confianza en las muchachas. Me gusta lo que veo y sé que va a ser bueno. Habrán muchas cosas nuevas. Veremos las expectativas. Descubriremos nuestras fortalezas. Se que vamos a ir de menos a más”, dijo la acomodadora Rivera.