Los Caribes de San Sebastián se recuperaron rápidamente de su más reciente tropiezo y retomaron la ruta ganadora el martes al vencer por la vía rápida a los Gigantes de Adjuntas en la acción de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

San Sebastián se impuso con parciales de 25-15, 25-20 y 25-15 en el Coliseo Luis Aymat Cardona, luego de haber sufrido apenas su segunda derrota de la temporada el pasado domingo frente a los Cafeteros de Yauco en un partido que se extendió al máximo de parciales.

El ataque balanceado volvió a ser la clave para los Caribes, que dominaron de principio a fin. Pelegrín Vargas Jr. encabezó la ofensiva con 15 puntos, mientras el conjunto mantuvo presión constante desde el servicio y el bloqueo para neutralizar a los Gigantes. Por Adjuntas, Roberto Pérez fue el mejor con ocho unidades.

Con la victoria, San Sebastián sumó los tres puntos disponibles para afianzarse en el liderato del torneo con marca de 16-2 y 44 puntos acumulados, colocándose muy cerca de asegurar su pase directo a las semifinales.

Adjuntas, en cambio, continúa con dificultades en la recta final de la fase regular. Los Gigantes quedaron con récord de 5-13 y 17 puntos, compartiendo el sexto puesto de la tabla con los Changos de Naranjito.

En otro encuentro de la jornada, los Plataneros de Corozal defendieron su casa al dominar a los Gigantes de Carolina en cuatro parciales, 32-30, 23-25, 25-16 y 28-26, en el Coliseo Guillermo Angulo. Corozal contó con una ofensiva repartida, con cinco jugadores en doble dígito, liderados por Spencer Olivier, quien sumó 20 puntos. Con el triunfo, los Plataneros mejoraron su récord a 12-6 y 35 puntos, para mantenerse en el tercer lugar.

Por su parte, los Cafeteros de Yauco superaron 3-1 a los Patriotas de Lares en el Coliseo Félix Méndez Acevedo. Brandon Rattray lideró a Yauco con 19 puntos, mientras Jair Santiago aportó 20 por Lares. Yauco elevó su marca a 14-4 y 37 puntos, en plena lucha por el pase directo a las semifinales.