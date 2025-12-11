Los Castores de la Universidad Politécnica de Puerto Rico (UPPR) están a las puertas de la consagración en el voleibol de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

El equipo santurcino busca su primer título universitario y ya tiene medio camino recorrido con su primera victoria en la serie final San Juan Championship Fall LAI 2025, que se lleva a cabo en el coliseo Roberto Clemente en San Juan.

“Se hizo el trabajo duro, que era defender y trabajar con Dylan (Velázquez), que era su jugador más ofensivo. Lo logramos controlar. El pase estuvo todo el momento. Pudimos abrir en puntos usando los medios”, dijo el central, Roberto Crespo, quien aportó 11 puntos y dos bloqueos.

El sexteto castor derrotó 25-23, 25-19 y 27-25 a los Tarzanes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Mayagüez, en presencia de alrededor de 1,000 espectadores efervescentes.

“Me gusta tener ese séptimo jugador en cancha. Pienso que es un factor muy importante en cuanto a esas situaciones claves. Apreciamos mucho su apoyo”, añadió Crespo, que tuvo eco en la ofensiva con Jacob Figueroa al sumar 11 puntos en el partido.

La Politécnica, que está próxima a celebrar 60 años de fundación, ingresó a la LAI en el 2006, luego de disolverse la Organización Deportiva Interuniversitaria, mejor conocida por sus siglas, ODI.

A primera hora, las pentacampeonas del voleibol, Taínas de la Universidad Ana G. Méndez vencieron 24-26, 25-14, 23-25, 25-13 y 15-7 a las Delfinas de la Universidad del Sagrado Corazón.

Los Castores buscan su primer campeonato del voleibol de la LAI. En la foto dos de sus jugadores se levantan para bloquear un ataque de los Tarzanes de la UPR de Mayagüez. ( Suministrada )

Las series continuarán este viernes a las 6:00 p.m. con el juego de las féminas y a segunda hora los varones en la catedral del deporte en Puerto Rico, el coliseo Roberto Clemente en San Juan. La entrada es libre de costo. También la puede disfrutar desde la comodidad de su hogar por televisión nacional con Wapa Deportes y en la plataforma digital de la LAI.