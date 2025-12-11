Los Changos de Naranjito se aferraron a la vida en la lucha por la postemporada al defender con firmeza la Gelito Ortega y superar el miércoles en tres parciales a los Mets de Guaynabo en la única jornada de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Los marcadores del encuentro fueron 25-23, 25-23 y 25-21.

Con la victoria y los tres puntos acumulados, Naranjito ascendió en solitario al sexto lugar con marca de 6-12 y 20 puntos, la última posición clasificatoria. Guaynabo, subcampeón vigente, no consiguió unidades y cayó a 2-16 con solo 9 puntos, quedando sin opciones matemáticas de avanzar.

PUBLICIDAD

En las estadísticas colectivas, los Changos dominaron en bloqueos (12-7) y servicios directos (5-2), mientras los Mets fueron superiores en ataques (46-29), defensas (42-35), pases (31-24) y asistencias (16-11). Sin embargo, Naranjito aprovechó mejor los momentos definitorios para completar la barrida.

Clarke Godbold lideró la ofensiva naranja con 11 puntos, seguido por Cole Gillis con 10. Por Guaynabo destacaron Invovel Romero (18), Hunter Oshman (15) y Johansen Negrón (14).

La acción de la LVSM continúa hoy jueves con el duelo entre Lares y Adjuntas a las 8 p.m. El viernes se celebrarán tres partidos: Naranjito en Corozal, Guaynabo en Yauco y Carolina en San Sebastián. El calendario incluye además cuatro encuentros el domingo y una jornada completa el martes.