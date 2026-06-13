Puerto Rico necesitó cinco intensos parciales para superar el viernes a República Dominicana y comenzar con una victoria su participación en el NORCECA Final Four Masculino 2026, imponiéndose 25-21, 25-22, 23-25, 18-25 y 15-11 en el Domo de la Feria de León.

El triunfo permitió al conjunto puertorriqueño, bicampeón defensor del torneo, arrancar con paso firme una competencia que también reúne a México y Guatemala y que otorga importantes puntos para los rankings continental y mundial al inicio de la temporada internacional.

Tal como anticipaban los protagonistas, el duelo entre caribeños volvió a definirse en una larga batalla de cinco sets. El capitán de Puerto Rico, Amel Cabrera, reconoció después del encuentro que esperaba un desafío de esa magnitud.

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“Estamos acostumbrados a batallar con Dominicana en cinco sets. Veníamos preparados para un partido fuerte, físico y largo”, expresó Cabrera.

Puerto Rico dominó los primeros dos parciales gracias a un servicio efectivo y una ofensiva balanceada. Sin embargo, los dominicanos reaccionaron en el tercer episodio y trasladaron ese impulso al cuarto set, donde aprovecharon varios errores de los boricuas para igualar el marcador.

Con el partido empatado a dos parciales por bando, el quinto set mantuvo la tensión que caracterizó toda la noche. Puerto Rico tomó ventaja de 9-6 mediante ataques oportunos de Jair Santiago y Antonio Feliciano, y logró contener los intentos de remontada de sus rivales. Finalmente, Klistan Lawrence selló la victoria con un remate que provocó la celebración del conjunto puertorriqueño.

Santiago encabezó la ofensiva ganadora con 18 puntos. Feliciano añadió 17, Lawrence aportó 16 e Ismael Alomar contribuyó con 11 unidades.

Por República Dominicana, Héctor Cruz fue el máximo anotador del encuentro con 28 puntos, todos mediante ataques. Luther Rosario sumó 12 unidades, incluidas cinco bloqueos, mientras que Moisés Ortiz agregó 10.

Las estadísticas reflejaron la paridad del encuentro. Dominicana superó a Puerto Rico en ataques (59-54) y bloqueos (11-8), pero los boricuas marcaron la diferencia desde la línea de servicio al dominar 9-1 en aces. Ambos equipos registraron cifras similares en errores no forzados, con 33 para Puerto Rico y 35 para los dominicanos.

“Entramos con muchos menos errores en el servicio durante los primeros dos parciales. Luego fallamos un poco el saque y ellos lo aprovecharon. En el voleibol puede pasar de todo”, señaló Cabrera.

En la segunda jornada, Puerto Rico enfrentará a Guatemala, mientras que República Dominicana chocará con el anfitrión México.