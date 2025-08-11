La Selección Nacional Femenina de Puerto Rico logró subir al podio de la XXII Copa Panamericana de Voleibol, celebrada en Colima, México, para colgarse la medalla de bronce y dejando fuera del medallero al equipo anfitrión.

La victoria de Puerto Rico sobre México se dio con marcadores de 14-25, 25-20, 25-19 y 25-20.

Con el partido nivelado a un set por bando, las boricuas lograron irse en escapada 19-13 gracias a un remate positivo de Paola Santiago por zona cuatro, un ataque fallido de Uxue Amaya Guereca Parra y un ataque efectivo de Decelise Champion por zona dos.

Un bloqueo de Neira Ortiz a Grecia Esther Castro López le dio el punto de set a Puerto Rico (24-19), y cerraron el parcial en la siguiente jugada por error en ataque de la mexicana Guereca Parra.

La Selección Nacional de Voleibol se levantó en el juego por el bronce luego de haber caído sorpresivamente en la semifinal ante Colombia. ( Suministrada )

En la cuarta manga, con el marcador nivelado a 14 puntos, un error de las mexicanas en recepción, un ataque efectivo de Valeria Vázquez y otro fallo ofensivo de Samantha Bricio le dieron ventaja a las boricuas 17-14.

Dos remates de Vázquez por zona cuatro alejaron aún más a Puerto Rico de las mexicanas, colocando el marcador 23-18. El punto de set llegó 24-20, nuevamente con Valeria Vázquez atacando por zona cuatro, y cerraron el parcial y la victoria con servicio directo de Decelise Champion.

En la ofensiva boricua sobresalieron Valeria Vázquez Gómez con 18 puntos (16 en ataques y 2 bloqueos), seguida por Decelise Champion y Paola Santiago con 16 y 11 puntos, respectivamente.

Valeria Vázquez y Neira Ortiz levanta un bloqueo durante el partido ante México. ( Suministrada )

Por México, que finalizó en cuarto lugar, Sofía Maldonado Díaz fue la bujía principal con 24 puntos.

En el juego por la medalla de oro, República Dominicana ganó su séptima Copa Panamericana al vencer a Colombia por 3-0 y parciales de 25-21, 29-27, 25-22. Colombia venía de sorprender a Puerto Rico en la semifinal el sábado, venciéndolas en tres sets.

La Copa Panamericana Femenina 2025 formó parte del proceso de clasificación para varios eventos importantes: la Copa Panamericana Femenina 2026, el Campeonato Continental NORCECA Femenino 2026, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y los Juegos Panamericanos 2027. Además, el torneo otorgó puntos para el Ranking Mundial FIVB.

Las boricuas en general tuvieron un gran torneo. Su único traspié fue en la semifinal ante Colombia. ( Suministrada )

Chile frenó a los boricuas de ganar una medalla en el Sub-21

La Selección Masculina Sub-21 de Puerto Rico culminó su participación en la Copa Panamericana Norceca 2025 enfrentando a Chile por la medalla de bronce en el 7 Chiefs Sportsplex & Chief Jim Starlight Centre, cerca de Calgary, Alberta, Canadá.

Puerto Rico cayó ante Chile en tres parciales (25-18, 25-23, 25-14), en un duelo marcado por la intensidad y el crecimiento competitivo de ambos equipos.

El capitán y central Janluar Figueroa lideró la ofensiva boricua con 12 puntos, demostrando carácter y compromiso en cada jugada.

A pesar del resultado, el equipo puertorriqueño mostró determinación y continúa su desarrollo con miras al Campeonato Continental NORCECA 2026, para el cual ya está clasificado.

Chile fue más efectivo en ataque (39-33), bloqueo (14-7) y servicio (2-1), y cometió menos errores (20-14), lo que le permitió asegurar el tercer lugar del torneo.

Janluar Figueroa remata durante la acción por la medalla de bronce de la Copa Panamericana Sub-21 el 10 de agosto del 2024 en Canadá. Puerto Rico perdió el partido. (Norceca) ( Suministrada )

De Puerto Rico, Eliel David Salva Torres fue reconocido como “Máximo Anotador” y Yann Gabriel Colón Ortiz como “Segundo Mejor Bloqueador”.

La Federación Puertorriqueña de Voleibol felicita a nuestros jóvenes atletas por su entrega y dedicación, y reafirma su compromiso con el desarrollo del talento nacional.