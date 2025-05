Las Cangrejeras de Santurce visitarán este viernes el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas, en busca de un milagro.

Santurce está abajo, 3-1, en la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), tras sufrir el miércoles su tercera derrota consecutiva ante las Criollas de Caguas.

De hecho, han cedido los últimos nueve sets de la serie, y ahora enfrentan la difícil misión de ganar tres partidos al hilo si quieren revalidar el título.

La realidad es que las Criollas, que tuvieron el mejor récord del torneo en la fase regular, han lucido superiores en todos los aspectos, pese a los múltiples ajustes que ha realizado el dirigente de las Cangrejeras, Pascual Saurín, a lo largo de la final. Y con un solo día de descanso entre el cuarto y quinto juego, el margen para reaccionar es mínimo.

“No se pueden hacer más cambios de estrategias. No hay más armas que podamos usar. Hemos probado ya todo. Hemos cambiado todo. Hemos cambiado las esquinas, las colocadoras, las rotaciones… Todo”, dijo Saurín en un aparte con los medios después del desafío del miércoles, celebrado en el Coliseo Roberto Clemente.

“En alguna tendremos que acertar. Pienso que es un tema más psicológico. Nos está afectando más no saber cerrar los sets y eso se ha notado”, agregó.

Lo que se está viviendo en la final de la LVSF es un escenario muy distinto al del año pasado, en el que las Cangrejeras barrieron a las Atenienses de Manatí para proclamarse monarcas. Ese año, fueron dirigidas por el naranjiteño Jamille Torres, quien tomó las riendas de las Changas de Naranjito esta temporada.

Saurín entiende que una de las razones por las que Caguas está a un triunfo de levantar el cetro es la refuerzo Khat Bell, que estuvo en la línea de recepción durante el único partido que las Cangrejeras han ganado en la final.

Luego de ese desafío, Caguas hizo algunos cambios para que el pase recayera en otras jugadoras. Bell fue el miércoles la mejor anotadora del Valle del Turabo con 18 puntos, 16 de ellos en ataques.

Khat Bell, de las Criollas de Caguas, realiza un ataque durante el cuarto juego de la final del Voleibol Superior Femenino contra las Cangrejeras de Santurce. ( Suministrada )

“En estos últimos partidos, Caguas ha lucido como un equipo más estructurado en cuanto al trabajo de recepción. En ese primer partido, nosotros les hicimos mucho daño. En estos últimos, hemos sacado bien, pero no les hemos hecho ese daño. Yo creo que lo que separa a Caguas de nosotros ahora mismo es el ataque”, opinó.

A pesar de la complicada situación en la que se encuentran, el entrenador español aseguró que Santurce saldrá el viernes a luchar cada punto ante las Criollas y demostrará que es merecedor de estar disputando el campeonato de la LVSF.

“Queremos ser un rival que pelee hasta el último punto. Luego, si tenemos que felicitar a Caguas por ser campeón, lo haremos encantado”, indicó.

Las Criollas mantienen los pies en la tierra

Poco después de que sonara el silbato final del cuarto juego, Juan Carlos Núñez, se dirigió al camerino visitante. Allí, se encontraba tranquilo, como si hubiese sido un día más en la oficina y no estuviese a un triunfo de conquistar el título. Núñez es un veterano que ha estado en este escenario numerosas veces y reconoce que el trabajo no ha terminado.

“Iremos a ese quinto juego con la misma seriedad que siempre han implantado las mías. Aquí no hay celebración alguna. Ya he estado en este escenario varias veces. Es mi final número 13. He ganado 10 y he perdido tres, así que sé lo que es perder y ganar. Aquí no hay ansiedad todavía y yo no me adelanto a las cosas”, sostuvo Núñez.

“Ellas (jugadoras de Caguas) saben que la persona que las va a tener con confianza diciéndoles que ya se acabo la serie soy yo y, para mí, esta serie no se ha acabado”, abundó.

Núñez compartió que uno de los ajustes que hizo para tomar control de la final fue igualar la energía defensiva que las Cangrejeras tuvieron en el primer juego. Esa noche, Santurce dominó, 119-110, a Caguas en defensa. El miércoles fue notable el giro que ha dado la serie, ya que las crustáceas se impusieron, 82-69, ante las Criollas en defensas.

“Todavía tenemos unos lapsos ofensivos que debemos mejorar más, pero creo que la parte defensiva ha sido la que nos ha permitido tener más maneras de atacar y equiparar la energía defensiva de un primer juego en el que Santurce nos ganó por casi 10 defensas”, repasó.

El desafío de este viernes entre las Criollas y las Cangrejeras en el Coliseo Roger Mendoza dará inicio a las 8:20 p.m.