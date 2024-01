Con un apretado calendario, con el retorno de las Mets de Guaynabo y la participación de muchas jugadoras nuevas, la temporada 2024 de Voleibol Superior Femenino está a una semana de comenzar.

El torneo regular inicia el 18 de enero y las campeonas debe estar coronadas para en o antes del 28 de abril en este año olímpico, cuya prioridad para las autoridades del voleibol es recuperar a las jugadoras para entregarlas a sus respectivas selecciones nacionales para que intenten clasificar a sus países a los Juegos Olímpicos París 2024.

Las eventuales campeonas, por lo tanto, jugarían 43 juegos máximo en 81 días, contando con que la temporada regular es de 24 partidos por equipo y que la postemporada tiene un máximo de 19 juegos para el campeón.

El director de torneo, José ‘Picky’ Servera, reconoce que el calendario está apretado y que fue aprobado por los apoderados luego de una consulta sin quejas con las jugadoras.

“Está bien apretado”, describió Servera.

“Yo haría lo que sea por las jugadoras. Pero los apoderados lo aprobaron y han hablado con las jugadoras”, agregó Servera al preguntársele si hay maneras de aliviar el calendario.

Servera agregó que el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco, hace gestiones para que la Confederación Norceca le permita extender el torneo más allá del 28 de abril.

Como está diagramado, el calendario otorga un alivio a los primeros dos equipos del torneo regular que recibirán un bye y comenzarían la postemporada por la ronda semifinal. Saltarían los cuartos de final que se jugarán en dos series de un máximo de cinco juegos cada una.

No habrá ese alivio para los equipos que finalicen el torneo regular entre las posiciones del 3 al 6. Esos equipos serán los que jugarán los cuartos de final en busca de avanzar a las semifinales. Jugarían el 3 vs. el 6 y el 4 vs. el 5 en series al máximo de cinco juegos.

Ha llovido desde que Karina Ocasio debutó y ganó con las Mets de Guaynabo temprano en los 2,000. Desde entonces también ganó con Juncos y Caguas. ( LINO M. PRIETO )

Siete equipos disputarán el título

Las campeonas defensoras Pinkin de Corozal, las subcampeonas Cangrejeras de Santurce, las Criollas de Caguas, Valencianas de Juncos, Changas de Naranjito, Atenienses de Manatí y las Mets de Guaynabo serán las participantes del torneo regular.

Entre esas siete franquicia, la de las Mets es una que retorna al torneo vía la mudanza de las Leonas Ponce. Las Mets jugarán en el coliseo Mario ‘Quijote’ Morales y tendrán de regreso a su jugadora franquicia, Karina Ocasio, así como a tres refuerzos y a una cuarta importada que el equipo está gestionando.

El equipo tiene de apoderado a Luis López Luna y como parte de su administración está Ramón ‘Zurdo’ Rosado, quien ha tenido éxito competitivo y administrativo con los Mets del Voleibol Superior Masculino.

Rosado dijo que el equipo sobrepasaría las las expectativas con una segunda ronda en la postemporada.

“Venimos de Ponce, en donde ese equipo ha sido sotanero en los últimos años. Es un equipo joven con la veteranía de Karina y tres refuerzos. Es un equipo que ha jugado poco junto, pero lleva tiempo entrenando. Creo que este equipo, si se mete en semifinales, cumple”, calculó Rosado.

La esquina Stephanie Rivera, la acomodadora Bárbara López, las líberos Camila Covas y Adriana Viñas son otras nativas del equipo.

Las Mets serán una de cuatro franquicias que compartirán su cancha con equipos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) que inicia en febrero. Las otras son las Criollas de Caguas, Cangrejeras de Santurce y las Atenienses de Manatí.

La cubana Nancy Carrillo será una de las tantas refuerzos, que componen el 29% de la población de jugadoras en el Voleibol Superior 2024. ( Esteban Cobo )

Todo el mundo con rosters nuevos

Otra característica del torneo 2024 del Voleibol Superior Femenino es que la gran mayoría de los equipos tienen rosters nuevos, rediseñados por la cantidad de jugadoras refuerzos que debutan en el torneo o por las nativas que han cambiado de franquicia, opinó el dirigente de las Cangrejeras, Jamille Torres. La partida de otras a una liga en Estados Unidos también ha impactado los equipos.

Cada equipo tiene derecho hasta de cuatro refuerzos. Muchas de esas jugadoras hasta ahora contratadas están jugando por primera vez en la Isla. Son caras nuevas, cuyos estilo de juegos y tendencias que son desconocidos por sus rivales.

Las refuerzos componen un 29 por ciento de la población de jugadoras en la Liga.

Unidas las refuerzos con las nativas que cambiaron de equipos, la confección de los equipos es distinta de un año a otro y requerirá de un nuevo y prolongado estudio por parte de las rivales en la búsqueda de llegar preparados a los partidos, añadió Torres.

“Hay muchas caras familiares nativas, pero en equipos diferentes. Está Karina en Guaynabo, Andrea (Rangel) en Naranjito. También hay muchas refuerzos nuevas y muchas en cantidad. Es un torneo totalmente distinto. Antes conocías el torneo por la base de nativas de cada equipo. Ahora te obliga a prepararte un poco mejor. Al haber tanta jugadoras nuevas equipos distintos hace más tediosa la preparación”, abundó Torres.