Gurabo. El clásico del deporte escolar cobrará vida este domingo en la final de la Copa Buzzer Beater senior masculino cuando el Colegio San Ignacio de Loyola se enfrente al Colegio San José, tras ambos salir victoriosos del Final Four celebrado en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, en Gurabo.

Al igual que las ocasiones anteriores que se han visto en cancha, se anticipa que sea una batalla campal, ya que se trata del primero y segundo clasificado en el campeonato nacional de voleibol escolar.

Los Leones de San Ignacio, que han ganado las últimas cuatro Copas, irán a su quinta final consecutiva después de remontar para vencer en el máximo de tres sets a la Academia Discípulos de Cristo, de Bayamón. El esquina Maximiliano Aponte, que cursa décimo grado, fue el líder ofensivo de San Ignacio con nueve puntos, todos en ataques.

El sexteto dirigido por Edwin Meléndez fue sorprendido,16-25, en el primer parcial, pero se repuso en los siguientes con marcadores de 25-19 y 15-10.

“En el primer set, (Academia Discípulos de Cristo) nos tomó por sorpresa por la manera que vinieron a jugar. Nosotros pensábamos que esto iba a ser un juego fácil y nos confiamos mucho. Lo aceptamos, pero hay que venir mañana con una mejor mentalidad”, admitió Rafael San Miguel, esquina y uno de los capitanes de San Ignacio, a Primera Hora .

“Yo siento que es la confianza que tenemos entre nosotros y que siempre podemos salir hacia adelante sin importar en qué hoyo nos metamos”, abundó San Miguel al ser abordado sobre lo que hace especial al sexteto de San Ignacio.

Meléndez, por su parte, explicó que después de ese desastroso primer parcial su único ajuste fue exigirles un poco más a sus jugadores para que encontraran esa identidad que los ha convertido en tetracampeones.

“Fue un juego difícil. Ellos vinieron muy bien y nosotros estábamos muy erráticos en el ataque. Solo tratamos de controlar las emociones y nos concentramos en el punto a punto y fuimos ahí poco a poco hasta que lo logramos”, contó el entrenador a este medio.

Los jugadores del Colegio San Ignacio celebran un punto frente a la Academia Discípulos de Cristo en el Final Four de la Copa Buzzer Beater. ( Suministrada / José Raúl Santana )

En el siguiente partido del Final Four senior masculino, los Conquistadores del Colegio San José se impusieron en dos parciales frente a Caribbean School, de Ponce. El central Dylan López fue el mejor por San José con 11 unidades, nueve en ataques y cuatro en servicios directos. Las pizarras fueron 25-22 y 25-15. De esta forma, los Conquistadores lograron avanzar a la final del torneo nacional. Una hazaña que no pudieron hacer el año pasado, ya que cayeron en el Final Four contra Bayamón Military Academy (BMA).

“Esta fue la meta que nos propusimos desde el primer día que empezamos a practicar: llegar a la final. Vamos a darlo todo ahora para antes de irme ganar esa Copa. Ganar la final significaría todo para mí porque ir con un anillo del campeonato nacional sería lo mejor”, dijo a este diario Jean Paul González, esquina de los Conquistadores y quien está comprometido a jugar en la primera división de la National Collegiate Athletic Association (NCAA, por sus siglas en inglés) con con Grand Canyon University.

Mientras, el técnico de San José, Luis “Wicho” Aponte, reconoció el complicado rival con el que su equipo chocará por el campeonato nacional, y adelantó que los Conquistadores tendrán que presionar a los Leones en todo momento para destronarlos.

“Nosotros le tenemos mucho respeto al equipo de San Ignacio. Son nuestros eternos rivales. Mañana habrá un clásico, pero nosotros vendremos con una sola meta y, con el favor de Dios, si nos desempeñamos al máximo la vamos a lograr”, sostuvo Aponte.

“(San Ignacio) es un equipo que hay que estar presionandolo todo el tiempo y no se le puede bajar la guardia porque son jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos y se apoyan en los momentos difíciles. Lo han demostrado no tan solo hoy, sino también en otras ocasiones, así que es importante que mantengamos esa agresividad todo el tiempo y no nos descuidemos”, agregó.

Los jugadores del Colegio San José durante el partido contra Caribbean School en el Final Four de la Copa Buzzer Beater. ( Suministrada / José Raúl Santana )

La final senior masculino entre San Ignacio y San José está pautada para este domingo, a las 8:30 de la noche, justo después de la femenina, y será transmitida por Wapa Deportes.