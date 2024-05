La actriz Susan Buckner, reconocida por su papel como Patty Simcox en la icónica comedia musical de 1978 Grease, falleció a la edad de 72 años.

“Susan falleció en paz el 2 de mayo, rodeada de sus seres queridos”, informó Melissa Berthier, publicista de la familia a People.

Aún no se ha revelado la causa de su muerte.

Nacida en 1952 en Seattle, Buckner se destacó en el mundo de los concursos de belleza, ganando el título de Miss Washington en 1971 antes de representar a su estado en el certamen de Miss América al año siguiente.

Su incursión en la industria del entretenimiento comenzó como miembro de The Golddiggers, un grupo de canto y baile exclusivamente femenino que se presentaba en el programa The Dean Martin Show. También hizo apariciones en programas como The Mac Davis Show, Sonny and Cher y The Brady Bunch Variety Hour.

Sin embargo, sería su papel secundario en Grease el que la llevaría a ser reconocida por millones de espectadores estadounidenses. Interpretó a Patty Simcox, la animadora efervescente que compartía pantalla con Olivia Newton-John.

Después de aparecer en programas como The Love Boat y The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries, así como en películas como Police Academy 6: City Under Siege, Buckner decidió alejarse del mundo del espectáculo para dedicarse a la crianza de sus dos hijos. En etapas posteriores de su vida, se involucró en la dirección de teatro infantil en una escuela primaria de Florida y enseñó danza como instructora en un gimnasio en Coral Gables.

A Susan Buckner le sobreviven su hija Samantha Mansfield, su hijo Adam Josephs, sus nietos Oliver, Riley, Abigail y Ruby, así como su hermana Linda, su nuera Noel Josephs, su yerno Adam Mansfield y su compañero de toda la vida, Al.