Lo que arrancó como un deseo se transformó en una oportunidad única para conectar con el público a través de las redes sociales. Mediante sus tutorías de maquillaje y consejos de cuidado personal, su personalidad dinámica y pícara brilló desde el primer día. Sin embargo, nunca imaginó que el camino que trazó hace unos años la llevaría a cumplir su sueño de infancia.

Tras completar su primer año como copresentadora del programa “¡Viva la tarde!”, la creadora de contenido Adriana Filomeno siente que ha encontrado el balance perfecto entre su evolución frente a las cámaras y el mantenerse leal a su esencia en la televisión nacional.

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La influencer compartió con Primera Hora lo significativo que fue unirse al espacio vespertino de Wapa TV en abril de 2025. Asegura que la decisión no solo surgió tras experimentar el cambio de dinámica entre grabar en su hogar y seguir instrucciones en un estudio, sino también para comprobar si la pantalla chica era el escenario idóneo para encontrar su mejor versión.

Adriana Filomeno se unió al espacio vespertino de Wapa TV en abril del año pasado. ( Suministrada / Jean Ayala )

Aunque la boricua reconoció que el formato televisivo requirió algunos ajustes, la espontaneidad terminó siendo su mejor aliada.

“Siento que estoy en un lugar donde verdaderamente aprecian lo que es Adriana Filomeno y no me siento mal si algo sale mal... Me disfruto el proceso al 100%, no tengo prisa. La producción y todo el equipo de ‘¡Viva la tarde!’ me han hecho sentir que se suponía que yo estuviese ahí; ha sido una experiencia que me cambió la vida para siempre”, aseguró la animadora.

Entre sus principales aprendizajes en esta etapa destacó el trabajo con la dicción —bromeando sobre “mencionar bien la r”—, mientras que a la televisión le aportó su autenticidad y el deseo genuino de conectar con una audiencia diversa.

“Al principio se me hizo un poco distinto adaptar el ritmo, pero me dije: ‘Por eso es que estoy aquí, porque eso es lo que les gusta’, y me llevé lo que soy”, manifestó.

Filomeno reveló que la oportunidad de compartir taller con figuras como Bryan Villarini, Tita Guerrero, Jaime Mayol y Diane Ferrer —quienes asegura han sido una gran fuente de apoyo— no habría sido posible sin dar el salto previo a la competencia culinaria “Super Chef Celebrities”, plataforma que utilizó como prueba para medir su pasión por los medios tradicionales.

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La creadora de contenido se destacó por su participación en la segunda temporada de "Super Chef Celebrities". ( Instagram )

“Cogí la oportunidad de ‘Super Chef’ para probarme y ver si verdaderamente la televisión me gustaba, y me enamoré. En un reality no hay manera de no enseñar quién eres, porque te están grabando en todos los aspectos: molesta, feliz, con estrés. Enseñar al público que lo que ven en el teléfono es lo mismo que hay en pantalla me marcó para siempre”, resaltó.

Un público transformado

Uno de los cambios más significativos en esta etapa ha sido la diversificación de su audiencia. Aunque su comunidad inicial en plataformas como TikTok e Instagram —que cuentan con 1.9 millones y 606,000 seguidores, respectivamente— estaba compuesta principalmente por estudiantes de escuela intermedia y superior, la televisión abierta le abrió las puertas a un sector demográfico más amplio.

“Ahora tengo un público totalmente distinto; personas de mi edad en adelante que me han acogido incondicionalmente. Me paran en la calle solo para felicitarme o decirme que me vieron en el programa”, expresó con gratitud. “Yo decía: ‘Dios mío, cuando esta gente vea a esta loca en televisión, ¿qué van a decir?’. Pero el recibimiento ha sido increíble”.

Al preguntarle sobre el origen de esa soltura frente a los micrófonos de Wapa y en sus redes, Filomeno le otorga todo el crédito a su legado familiar.

“Mi personalidad se la atribuyo 100% a mi papá, Luis Filomeno, que en paz descanse. Yo soy el vivo clon de él. La gente busca autenticidad u originalidad porque copias hay por ahí, y ser uno mismo siempre va a tener su recompensa”, afirmó.

En momentos en que muchos buscan destacar en un entorno altamente digitalizado, la creadora de contenido reiteró que más allá de mantenerse fiel a uno mismo hay que perder el miedo al qué dirán.

“No le tengan miedo a nada, ni a la vergüenza ni al pensar que no le van a caer bien a alguien por ser ustedes mismos. Siempre va a haber alguien que aprecie la honestidad y creo que eso es gran parte de lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí”, manifestó.