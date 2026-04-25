En un hito para la representación periodística y de productores de la isla en el exterior, la comunicadora puertorriqueña Karen Taffanelli ha sido nombrada ancla y productora ejecutiva del primer y único noticiero local en español en la ciudad de Jacksonville, Florida.

El proyecto, titulado Noticias Jacksonville, se lanzará a través de Telemundo Jacksonville el próximo 4 de mayo de 2026, asegurando que este capítulo no sólo la trae vuelta al “Estado del Sol”, sino que también la coloca a ella como administradora de la producción.

“Han sido semanas de muchos cambios, mudanza, adaptación y muchísimo trabajo, pero sobre todo de crecimiento y satisfacción. Después de un año y dos meses desempleada, hoy mi corazón está lleno de agradecimiento”, aseguró la comunicadora en una publicación en Facebook.

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Originaria del pueblo de Bayamón, Taffanelli se posiciona como una de las pocas mujeres puertorriqueñas en los Estados Unidos con la capacidad técnica y editorial de desarrollar departamentos de noticias desde cero. Con este lanzamiento, la boricua marca su tercer proyecto informativo creado y ejecutado para grandes corporaciones de medios estadounidenses, un logro que resalta su influencia como arquitecta de contenido culturalmente relevante para la diáspora.

Con más de 17 años de experiencia, Taffanelli ha demostrado una habilidad excepcional para revitalizar y fundar espacios informativos en mercados competitivos.

Pero antes de este reto, creó y produjo “Noticias Tampa Hoy" para Nexstar Broadcasting, el primer noticiero en español de dicha empresa en Tampa, el cual obtuvo un prestigioso Edward Murrow Award en su primer año.

Taffanelli, egresada de la Universidad del Sagrado Corazón, encabezó la transformación de “Telemundo Abilene”, gestión que fue reconocida con dos premios Telly (Oro y Bronce) por la excelencia en producción.

El nombramiento de Taffanelli, quien asumió oficialmente su rol estratégico en marzo de 2026, no solo responde a su trayectoria de innovación, sino también a la necesidad de servir a una población hispana en constante crecimiento en el norte de Florida.

Para los medios en Puerto Rico, la trayectoria de esta bayamonesa representa un caso de éxito rotundo en la industria televisiva de EE. UU., demostrando que el talento boricua continúa liderando la toma de decisiones editoriales en proyectos de envergadura histórica para la comunidad latina.