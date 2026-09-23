Dennise Pérez se despide de “Jugando Pelota Dura” tras 12 años
La periodista dará paso a nuevos proyectos.
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La periodista Dennise Pérez se despide este miércoles de Jugando Pelota Dura, programa de análisis noticioso que se transmite por TeleOnce, tras 12 años como panelista.
Pérez hizo el anuncio a través de un video que compartió en sus redes sociales.
“Hoy es mi último día en Jugando Pelota Dura y después de 12 años ustedes comprenderán que no es un día cualquiera para mí”, indicó.
“Quiero dedicar tiempo a mis proyectos, a mi familia y a esas ideas que durante tanto tiempo han estado en mi cabeza y que ahora tienen la oportunidad de convertirse en realidad”, agregó la exsecretaria de Prensa de La Fortaleza.
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“No me estoy despidiendo de mi profesión, no me estoy despidiendo de ustedes, estoy cerrando un capítulo para abrir otros”, dijo agradecida por el apoyo del público y del equipo de trabajo.
La salida de Pérez se suma a la de la periodista Cyd Marie Fleming, quien se despidió de Jugando Pelota Dura en mayo de este año, tras haberse integrado oficialmente como panelista en octubre de 2021.