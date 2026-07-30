La presentadora Puertorriqueña Giselle Blondet repasó el impacto que tuvo recibir la noticia de su salida de “La mesa caliente” (Telemundo) justo cuando enfrentaba una situación delicada de salud, en febrero de este año. También, expresó cómo enfocarse en las muestras de cariño y el apoyo del público, de sus familiares y colegas en un momento en el que emocionalmente se sentía vulnerable, sirvió de bálsamo para manejar la noticia.

“Esas cosas pueden pasarle y les pasan a muchas personas también. Pero estar en un momento tan vulnerable donde te sientes tan mal y recibir la noticia de que pierdes tu trabajo, es complicado”, sostuvo al hablar con el presentador Camilo Montoya en el primero de su serie “Giselle tal cual”, en el que reveló su interés en responder a varias inquietudes manifestadas por el público tras la entrevista que concedió a People en Español, incluyendo el tema de quedar fuera del programa de televisión. La artista reveló a la revista que en ese tiempo recibía cuidados médicos por una infección en la espalda baja derivada de un tratamiento hormonal con “pellets”. En el proceso, fue sometida a dos cirugías y un fuerte régimen de antibióticos.

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“Yo tenía fiebre. Yo tenía la noticia de las bacterias, todo, y de momento te dicen eso. Imagínate, ¿cómo te hubieras sentido tú”, sostuvo. “Yo he empezado de cero muchas veces, yo no tengo miedo. Yo sigo hacia adelante. Es que en ese momento fue muy duro por como yo me sentía”, agregó tras aclarar que, dentro de su experiencia en la industria del entretenimiento, ha tenido claro la inestabilidad laboral del campo.

“Es que en el momento en el que ocurrió, yo me sentía horrible. Tuve como una crisis de la artritis, porque el estrés y estas situaciones no son las mejores amigas de cuando una persona tiene una enfermedad este autoinmune”, lamentó, y confesó que su fe la sostuvo para sobrellevar la nueva realidad.

“Yo dije: ‘Papá Dios, por algo tú estás haciendo esto. Entonces, yo no voy a atormentarme con esto del trabajo ahora. Yo me voy a enfocar en mi salud porque lo más importante para mí es estar bien, porque si yo tengo salud, yo sigo para adelante”. La presentadora resaltó su decisión de apoyarse en el lado bueno de la experiencia.

“Me siento extremadamente agradecida por el tiempo que estuve ahí en mi trabajo, las personas que conocí, la oportunidad de hacer algo completamente diferente. Yo tengo que decirte que yo tuve personas aquí que vinieron a rezar por mí, arrodillarse ahí al lado de mi cama a rezar por mí, compañeros de trabajo, o sea, ¿cómo te digo? Eso tiene un valor mucho más grande para mí”, recordó con emoción. “Yo creo firmemente en el poder de la oración. Mira, todo eso vale más, todo eso vale mucho más que, digamos, las noticias no tan agradables. Todo eso me dio fuerza”.

Giselle Blondet manifestó la importancia de ver los desafíos con una visión más alentadora. “Cuando algo termina, como un trabajo o igual que una relación, a veces pensamos que es el final de todo, es el final del mundo, qué va a pasar, ‘esto es un fracaso’, pero no, eso lo único que significa es el cierre de algo con la oportunidad de escribir una nueva historia”, concluyó.