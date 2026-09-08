Llevar el regalo de la risa y el buen humor a favor del bienestar y la educación de la niñez. Esa es la meta que persigue el actor y comediante Kiko Blade junto a Teatro Breve con el estreno de JajaPaluza Vol. 1, un espectáculo de comedia para adultos a beneficio de la Escuela Montessori San Cristóbal de Caguas.

La cita será el próximo 11 de septiembre en el Teatro Tapia.

En entrevista telefónica con Primera Hora, el comediante compartió detalles de la puesta en escena, la cual combinará la improvisación teatral y el “stand-up comedy” junto a integrantes de “Noches de Impro”, colectivo de la compañía teatral que recientemente cumplió 20 años en las tablas.

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“Me pone supercontento hacer este show en apoyo a esta escuela. No había tenido la oportunidad de conocerla antes, aunque sí sabía que existía el concepto Montessori. Gracias a este evento he podido adentrarme más, conocer sobre sus orígenes y sobre quién fue María Montessori. Me parece supercool que la comedia, además de llevar risas, ayude a fomentar la educación”, resaltó.

El artista estará en escena junto a JC Martínez, quien será el anfitrión de la puesta en escena. Además, Blade aclaró que la función no es exclusiva para la comunidad escolar del plantel, sino para todo público adulto que busque un espacio para despejar la mente y pasarla bien.

El actor y comediante JC Martínez será el anfitrión. ( Suministrada )

“Se piensa que el show tiene que ver con el currículo Montessori o lo que se le enseña a los niños, pero no tiene nada que ver. Es un evento aparte de recaudación de fondos para ayudar a la escuela. Como está enfocado solo para adultos, me motiva saber que puedo mantener mi esencia, que es lo que me distingue”, afirmó.

La Escuela Montessori San Cristóbal es una institución sin fines de lucro fundada en 2014, independiente del Hogar Cuna San Cristóbal. La escuela nació con la misión de ofrecer una educación sensible a niños bajo la custodia del Departamento de la Familia que han enfrentado situaciones de negligencia o maltrato.

Los fondos recaudados en JajaPaluza Vol. 1 se destinarán a reparaciones y mantenimiento de la infraestructura del plantel, así como a sostener programas gratuitos de siembra terapéutica y música para los estudiantes.

“Con todo lo que estamos viviendo, reírnos es otro tipo de ayuda. Es una terapia. Todo el público que vaya va a recibir esa terapia con nosotros”, manifestó Blade.

Los boletos para JajaPaluza Vol. 1 están disponibles en PRTicket. La oferta incluye taquillas VIP con acceso desde las 6:00 p. m., cóctel de bienvenida y música de DJ. Las puertas para la entrada general abrirán a las 7:00 p.m.