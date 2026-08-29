El Teatro Repertorio de la Universidad de Puerto Rico (UPR) llevará a escena “Vientres de Tierra”, la obra protagonizada por las actrices Jacqueline Duprey y Mariana Quiles que llegará a las tablas del 9 al 13 de septiembre de 2026 en el Teatro de la UPR en Río Piedras.

La pieza escrita por Yarel Padilla y dirigida por Jorge Rodulfo marca un hito para el Teatro Repertorio al convertirse en la primera producción escrita y presentada por un egresado del Departamento de Drama del recinto riopiedrense.

La puesta en escena, además, une sobre el escenario a profesores, egresados y alumnos en un verdadero encuentro intergeneracional.

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“El montaje, que cuenta con la dirección de Jorge Rodulfo y las destacadas actuaciones de Jacqueline Duprey y Mariana Quiles, propicia un diálogo entre la experiencia profesional, la formación universitaria y las nuevas voces del teatro puertorriqueño”, explicó Rafael Chaves Otero, director ejecutivo del Teatro UPR, en declaraciones escritas.

Desgarrador encuentro entre dos madres

La trama de “Vientres de Tierra” se sitúa en un cementerio donde dos madres coinciden ante las tumbas de sus hijos.

Entre rezos, copas de vino, reproches y silencios, sus historias se entrelazan en una profunda conversación marcada por la culpa, el amor y el dolor. La fe se tambalea, los recuerdos pesan y la ausencia se vuelve silencio. “Vientres de Tierra” es un canto a la maternidad en su forma más desgarradora: aquella que sobrevive a la muerte.

El elenco y equipo creativo cuenta con la participación del profesor Nicolás Luzzi (Departamento de Drama de la UPR) y de Mariana Quiles (profesora de Actuación de la Universidad del Sagrado Corazón). A ellos se suman los estudiantes Alanis Manzano, Yohjan Batista y Emilio García Canetti, junto a Alejandra Reyes en la coreografía. Completan el equipo los egresados Jorge Alexander (actor), Soraya Rodríguez-Ema (regidora), Amnerys Quiñones (asistente de producción) y Skylar Agosto (diseñador de escenografía).

“Con esta puesta en escena, Teatro Repertorio UPR reafirma su misión como espacio de creación, formación y encuentro, donde convergen la experiencia y los nuevos talentos de nuestra comunidad universitaria. Nos enorgullece que el Teatro Repertorio se reactive una vez más en nuestra emblemática Aula Magna y sirva de punto de encuentro para generaciones que aportan al desarrollo de nuestra cultura”, expresó la rectora interina, doctora Mayra B. Charriez Cordero, en un comunicado de prensa.

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Formato inmersivo y apoyo cultural

El Teatro Repertorio opera como una casa productora que combina el trabajo de artistas profesionales con el de estudiantes de drama y música. Esta temporada se lleva a cabo gracias al National Latinx Theater Initiative, un programa de Latino Theater Company cuyo plan estratégico fortalece las operaciones y el servicio a la comunidad en las instituciones recipientes.

Para esta ocasión, la pieza se presentará en formato de teatro arena, una propuesta envolvente que sitúa al público alrededor de la acción para convertirlo en testigo directo del duelo compartido de las protagonistas.

Funciones y boletos

Las funciones se llevarán a cabo en los siguientes horarios:

Miércoles, 9 de septiembre: 11:30 a. m.

11:30 a. m. Jueves, 10 de septiembre: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Sábado, 12 de septiembre: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Domingo, 13 de septiembre: 4:00 p. m.

Los boletos ya están disponibles a través de prticket.com.