La película Perla regresa a la pantalla grande, esta vez, a los cines Fine Arts de la isla desde este 23 de abril. Se trata de una última oportunidad para que el público disfrute de esta reconocida producción puertorriqueña protagonizada por Zuleyka Rivera y Carlos Ponce.

El anuncio llega tras “un arrollador éxito” durante los meses recientes en las salas de Caribbean Cinemas, destaca el comunicado de prensa. Perla narra la historia de Vicente Espinel (Ponce), un músico de folclore que enfrenta los desafíos de un mundo que cambia al ritmo del reguetón, representado “en la audaz y magnética Perla (Rivera)”, detalla el escrito. “La trama explora el choque entre la tradición y la modernidad, entre lo que se hereda y lo que se reinventa, en una propuesta que combina drama, ritmo y una profunda reflexión social”.

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El productor Joel Iván Rivera expresó: “Perla ha sido un proyecto muy especial para todos nosotros. Ver la conexión que ha logrado con el público ha sido profundamente gratificante. Esta nueva etapa en Fine Arts nos permite continuar llevando esta historia a más espectadores que aún no han tenido la oportunidad de vivirla en la pantalla grande”.

La película cuenta con la producción ejecutiva de Rivera, la dirección de David Norris y la producción de Yamara Rodríguez. También, con la participación especial de la reconocida actriz española Paz Vega, en lo que marcó su primera experiencia filmando en Puerto Rico.

El filme reúne a un sólido elenco local e internacional entre los que se destacan Georgina Borri, Modesto Lacén, Yamil Ureña, Luis Gonzaga, Teófilo Torres, Hermes Croatto, Nashalí Enchautegui y Laura Carmine.