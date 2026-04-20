El Puerto Rico Film Festival anunció su regreso al Guadalajara Film Market, uno de los mercados cinematográficos más importantes de Latinoamérica, reafirmando su compromiso con la internacionalización del cine puertorriqueño. La participación inició el 18 y termina el 24 de abril de 2026.

En esta nueva participación, el PRFF presentará una selección de seis producciones que representan la diversidad, calidad y crecimiento del cine puertorriqueño contemporáneo, según se menciona en comunicado de prensa. Estas son: La Gran Desilusión, dirigida por Kisha Tikina Burgos y producida por Areen Cruz-Alicea y Ariel Annexy Labault; Sana y Salva, dirigida por Arí Maniel Cruz y producida por Julietta Rodríguez; La Boda de Sangre, dirigida por Tín Fuentes y producida por ClaseMaestra y Griselda González; Picando Alante, dirigida por Israel Lugo y producida por Teatro Breve, Inc. y De Luz LLC; Nunca Digas Nunca, dirigida por Mariem Pérez Riera y producida por Lauri Vega; y El Método, dirigida por Arturo Lizardi y producida por Samari Vega y Arturo Lizardi.

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El Guadalajara Film Market se ha consolidado como un espacio clave para la conexión entre cineastas, distribuidores, agentes de ventas, inversionistas y programadores de festivales a nivel internacional. La participación del Puerto Rico Film Festival en este escenario fortalece las oportunidades de distribución, coproducción y desarrollo para las producciones locales.

“Regresar al Guadalajara Film Market representa un paso firme en nuestra misión de abrir puertas a nuestros cineastas. El impacto del año pasado fue significativo, logrando establecer conexiones importantes y posicionar a Puerto Rico dentro de un ecosistema global competitivo”, expresó Lester Rivé Padilla, director del Puerto Rico Film Festival, mediante la nota de prensa.

Durante su participación anterior, el PRFF logró ampliar su visibilidad internacional, facilitar encuentros estratégicos y crear vínculos que continúan generando oportunidades para el cine puertorriqueño. Este año, el festival reafirma su compromiso de seguir construyendo puentes entre Puerto Rico y la industria cinematográfica global.

El Puerto Rico Film Festival agradece especialmente el respaldo del Lcdo. Ernesto Zayas, director del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Asimismo, reconoce el apoyo del Municipio de Mayagüez, la Legislatura Municipal de Mayagüez y de su alcalde, Jorge Ramos, por su compromiso continuo con las iniciativas culturales y el fortalecimiento de la industria cinematográfica en Puerto Rico.

La participación en el Guadalajara Film Market forma parte de la visión del PRFF de posicionar a Puerto Rico como un punto clave dentro del panorama cinematográfico internacional, fomentando colaboraciones estratégicas y abriendo nuevas oportunidades para futuras generaciones de cineastas.

Sobre el Puerto Rico Film Festival

El Puerto Rico Film Festival es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el cine y apoyar a cineastas emergentes y establecidos, sirviendo como una plataforma de exhibición, educación y desarrollo para la industria cinematográfica en Puerto Rico y a nivel internacional.