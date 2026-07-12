El Puerto Rico Film Festival (PRFF) anunció que, por primera vez desde su creación, el evento UPFRONT 2026 estará abierto al público general, permitiendo que cinéfilos, estudiantes, cineastas y profesionales de la industria participen en la presentación oficial de la próxima edición del festival.

Bajo el lema “Donde todo comienza”, la actividad se llevará a cabo el 22 de julio de 2026, a las 7:00 p.m., en el Domo del Parque de las Ciencias, en Bayamón. El evento marcará el inicio del camino hacia la decimoséptima edición del Puerto Rico Film Festival con una noche dedicada a presentar las principales novedades del encuentro cinematográfico.

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Durante la velada, la organización dará a conocer por primera vez la Selección Oficial del festival, así como los invitados especiales, estrenos nacionales, nuevas iniciativas para fortalecer la industria del cine, alianzas estratégicas, eventos exclusivos y otros proyectos que formarán parte de la programación de 2026.

Además de los anuncios, el UPFRONT servirá como un espacio de encuentro para los principales actores del sector audiovisual del país. Se espera la participación de directores, productores, guionistas, actores, distribuidores, exhibidores, estudiantes, creadores de contenido, representantes de organizaciones culturales y empresas vinculadas a la industria creativa.

“El UPFRONT representa el punto de partida de todo lo que viviremos durante el Puerto Rico Film Festival. Este año quisimos dar un paso histórico abriendo este evento al público para que todos puedan ser parte del momento en que comienza a escribirse una nueva edición del festival. Queremos compartir nuestra visión, presentar las grandes novedades y seguir construyendo una industria cinematográfica cada vez más fuerte y unida”, expresó Lester Rivé Padilla, fundador y director del Puerto Rico Film Festival.

La decimoséptima edición del Puerto Rico Film Festival se celebrará del 19 al 23 de agosto de 2026 en Mayagüez, donde reunirá producciones de Puerto Rico y de decenas de países, además de destacados cineastas, actores, productores y otros representantes de la industria audiovisual.

Los boletos para asistir al UPFRONT 2026 ya están disponibles, ofreciendo al público la oportunidad de formar parte del lanzamiento oficial de lo que promete ser una de las ediciones más ambiciosas en la historia del festival.