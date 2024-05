Maripily Rivera aseguró que aún no puede creer que anoche logró el “back-to-back” para Puerto Rico en la cuarta edición de “La casa de los famosos”, llevándose el preciado maletín con los $200,000.

La empresaria regresó hoy a Miami, Florida, para comenzar a celebrar su victoria en el “reality show” de Telemundo visitando varias producciones de la cadena televisiva. Durante su encuentro, la también modelo y fisiculturista logró compartir con algunos de sus compañeros del “Cuarto Tierra” , lo significativo que fue reconectar con su hijo José Antonio “Joe Joe” García mientras seguía en la competencia y el apoyo que recibió del pueblo puertorriqueño.

¿Pero los chavos? ¿Qúe va a hacer con ellos?

La autoproclamada “Huracán Boricua” reveló que, entre sus futuros planes con el dinero que ganó de la producción de EndemolShine, se encuentra abrir un gimnasio para. No obstante, todavía se encuentra considerando dónde abriría este establecimiento con el que busca “entrenar a mujeres que, como yo, han pasado situaciones muy difíciles”.

“Con ese dinero, primeramente, lo voy a dejar en el banco para que coja intereses, yo quiero hacer mi propio gimnasio, estoy analizando dónde lo voy a construir, si va a ser en Puerto Rico o Miami, pero yo siento que va a ser en Miami, que es donde yo vivo”, expresó la propietaria de Pompis en el programa “La mesa caliente”.

Esta respuesta se dio en momentos que la también animadora expresó que nunca se imaginó recibir el inmenso respaldo de los borincanos en la noche final del “reality show”, donde consiguió consagrarse como la sucesora de Madison Anderson Berrios al lado de su compañero de cuarto, el influencer Rodrigo Romeh, que quedó como primer finalista y obtuvo el maletín de $100,000.

“Puerto Rico me estaba apoyando completamente, pero no algo a esa inmensidad. Yo entiendo que yo uní a un país que siempre nos unimos para cualquier evento ¡Guau! ¡Es una emoción! Yo estoy loca por llegar a mi país, sentir ese calor. Me hacía falta Puerto Rico, ¡nos hace falta Puerto Rico!”, manifestó.

“Nosotros, los puertorriqueños, somos así, siempre nos apoyamos, mi país es un país alegre, es un país que -en los momentos más difíciles- siempre nos apoyamos. Y de verdad que, Puerto Rico, los amo”, agregó.