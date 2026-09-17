René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, le tiró una puyita al Gobierno de Puerto Rico tras confirmar desde la República Dominicana que comenzó oficialmente el rodaje de la película “Porto Rico”, un proyecto que catalogó como el “más complejo, más retante, pero a su vez el más emocionante” al que se ha enfrentado.

El cantautor compartió en su cuenta oficial de Instagram imágenes tras bastidores de la producción fílmica que trabaja desde la isla hermana, a la que le agradeció por abrir las puertas para llevar a cabo la producción encabezada por Bad Bunny, Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem. En la publicación, el artista aprovechó para manifestar su sentir por no poder empezar su ambicioso proyecto en su isla natal.

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“Como habrán escuchado, esta película se pudo haber filmado en Puerto Rico, pero el gobierno que tenemos lo hizo imposible”, resaltó el boricua en el mensaje que subió a la red social.

Dicha declaración del intérprete surge tras meses de realizar gestiones relacionadas con los beneficios contributivos disponibles para producciones audiovisuales en la Isla. En febrero, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio confirmó que había recibido una solicitud del proyecto fílmico para obtener un decreto y créditos contributivos, asegurando que el proceso todavía estaba en evaluación.

Aunque el filme se trabaja desde Quisqueya, el artista afirmó que este proyecto retrata la historia puertorriqueña desde la experiencia colonial.

“PORTO RICO es Puerto Rico visto a través de los ojos del nuevo colonizador. La pérdida de una letra resume la pérdida de poder sobre el propio nombre: ocupar un país también puede significar decidir cómo se llama”, sostuvo.

“En algún momento los estudios me dijeron que no se hacían películas del Caribe porque a nadie le importaba. Hoy estamos filmando una película caribeña en español... Le estoy metiendo con toda la fuerza que me sale desde lo más profundo de las vísceras”, apuntaló.

“PORTO RICO” toma como punto de partida la vida de José Maldonado Román, conocido como Águila Blanca, una figura vinculada a las luchas anticoloniales de Puerto Rico durante el siglo XIX.

La película se sitúa hacia finales de ese periodo y representaría la ópera prima de Residente.

El guion fue desarrollado por el mismo boricua junto al ganador del Oscar, Alexander Dinelaris.

El reparto ahora cuenta con 11 nuevas incorporaciones anunciadas por Deadline, que incluye a los actores Richard Gadd, Rhenzy Feliz, Ismael Cruz Córdova, Daniel Brühl, Rubén Blades, Alberto Guerra, Marcel Ruiz, Arian Cartaya, Óscar Jaenada, Carmen Machi y Luis Tosar.