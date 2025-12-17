En un emotivo momento de despedida, los hijos de Alex Delgado, periodista y analista político recientemente fallecido, compartieron con los televidentes de “Jugando Pelota Dura” la última voluntad de su padre.

Durante el programa especial “Al Jugador Más Valioso”, transmitido por TeleOnce, Julián Alexis e Isabella Delgado revelaron que el comunicador, quien luchó valientemente contra un cáncer agresivo, había solicitado que no se enviaran arreglos florales para su funeral, sino que el dinero destinado a ellos fuera donado a dos causas cercanas a su corazón: la Fundación CAP y la Sociedad Americana contra el Cáncer.

“Papá dejó algo claro durante los últimos días de su vida: ‘Por favor, no me entreguen ni me regalen ningún tipo de arreglo floral’”, compartió con voz quebrada, Julián Alexis, hijo mayor del fallecido panelista.

“Lo dejó establecido y nosotros tenemos que seguir sus instrucciones. Él siempre mantuvo la vara bien alta, y nosotros, junto a mamá, estamos comprometidos a continuar su legado”, agregó.

El programa, dedicado a honrar la memoria de Delgado, contó con la presencia de colegas y amigos cercanos, quienes compartieron anécdotas y recordaron su vida y legado en el periodismo. A lo largo de la emisión, se resaltó su trabajo como panelista y su incansable compromiso social.

Alex Delgado, quien falleció a los 49 años el pasado martes en el Hospital Comprensivo de Cáncer de San Juan, había sido diagnosticado con un cáncer en etapa 4 en marzo de este año, justo cuando no presentaba síntomas. A pesar de su doloroso diagnóstico, el periodista mostró una gran fortaleza durante su batalla y dejó claro su deseo de que su partida no fuera marcada por los gastos asociados a arreglos florales, sino que se utilizara ese dinero para ayudar a otras personas que enfrentan situaciones similares.

“Queremos anunciarles esto para que, si así lo desean, todo Puerto Rico pueda hacer una donación directamente a la Fundación CAP y a la Sociedad Americana contra el Cáncer. Papá era muy comprometido con estas organizaciones, y estamos seguros de que él estaría feliz de que su legado continúe ayudando a quienes más lo necesitan”, reiteró Julián Alexis, visiblemente conmovido.

El joven de 23 años también aprovechó el espacio para agradecer a quienes han mostrado su apoyo durante este difícil proceso.

“Esta experiencia nos ha revelado cómo papá impactó a tantas personas, algo que nosotros ni siquiera sabíamos. Estamos profundamente orgullosos de él y de su legado”, afirmó, mientras recordaba a uno de los grandes amigos de su padre, el presentador Ferdinand Pérez, quien también está luchando contra el cáncer. Julián Alexis pidió oraciones por su “segundo padre” y destacó el apoyo que su familia ha recibido de los medios y de la comunidad.