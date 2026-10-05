La quinta gala de la octava temporada de Objetivo Fama terminó con una de las decisiones más sorpresivas de la competencia: Patricia quedó fuera del programa, pese a ser considerada una de las voces más fuertes de la casa.

La gala también dejó a Valeva y Sheniel en la zona de nominación, por lo que ahora será el público el encargado de decidir cuál de las dos continuará en la competencia.

La noche comenzó con una presentación grupal en la que los concursantes interpretaron Rey de corazones, de Manny Manuel, quien además se integró al panel de jueces durante la gala en sustitución de Cristina Eustace. El cantante compartió la mesa con Ana Isabelle, Norberto Vélez y Héctor “De Playmaker” Torres.

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Luego comenzaron las presentaciones de los participantes. Stephanie y Khris interpretaron Ya no vives en mí, de Yuri y Carlos Rivera, mientras Jay.L y Yul llevaron al escenario Qué precio tiene el cielo, de Marc Anthony.

Más adelante, Tony y Paola presentaron En el jardín, de Alejandro Fernández y Gloria Estefan. David tuvo su turno como solista con Castillo azul, de Ricardo Montaner.

La competencia continuó con Sheniel y Valeva, quienes interpretaron Contigo o sin ti, de Olga Tañón. Luego Valeria y Mike presentaron Se acabó, de Ana Isabelle y Juan Vélez.

Por su parte, Patricia, Victoria y Fabyan interpretaron No te pido, de Pandora, Noel Schajris y Gianmarco, mientras Alexis se presentó como solista con Provócame, de Chayanne.

Manny Manuel también tuvo una participación especial durante la gala y aprovechó el escenario para anunciar su próximo concierto en el Coliseo de Puerto Rico, programado para el 17 de octubre.

Mike se salva y dos quedan en peligro

Uno de los momentos de mayor tensión llegó cuando se anunciaron los participantes que pasarían a la zona de peligro: Valeva, Sheniel y Mike.

El público tuvo la oportunidad de salvar inmediatamente a uno de ellos y decidió que Mike continuara en la competencia.

Como resultado, Valeva y Sheniel quedaron nominadas y ahora dependerán nuevamente del voto de la audiencia para conocer cuál de las dos permanecerá en la casa la próxima semana.

Sanción para Jay.L y Valeria

La gala también tuvo consecuencias para Jay.L y Valeria, quienes fueron sancionados por incumplir las reglas de la casa al utilizar sus teléfonos celulares para enviar mensajes.

Como castigo, ambos deberán limpiar toda la casa y quedarán fuera de la próxima salida recreacional junto al resto de los participantes.

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Mientras tanto, Stephanie recibió el pase de inmunidad, por lo que aseguró su permanencia en la competencia durante una semana más.

Además, los coaches seleccionaron al participante que tendrá la oportunidad de presentarse como solista en la próxima gala. El elegido fue Yul, quien tendrá que asumir este nuevo reto frente a los jueces y la audiencia.

¿Cómo votar por tu favorito?

Ahora la decisión está nuevamente en manos del público. Los seguidores de Objetivo Fama podrán votar por el participante que desean que continúe en la competencia a través de la plataforma oficial del programa.

Cada persona podrá emitir un voto cada hora, mientras que las votaciones cerrarán el jueves de la próxima semana a las 7:00 p. m.