TeleOnce presentará la primera edición de los Puerto Rico Worship Awards
El canal transmitirá la ceremonia dedicada a la música cristiana en vivo desde el Centro de Bellas Artes de Guaynabo el 19 de noviembre.
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La primera edición de los Puerto Rico Worship Awards (PRWA) tendrá su debut en la pantalla de TeleOnce como una producción especial dedicada a resaltar la música cristiana y la fe.
El evento reunirá a destacados artistas, músicos, ministerios, creadores de contenido y figuras locales e internacionales el próximo jueves 19 de noviembre de 2026, desde el Centro de Bellas Artes de Guaynabo.
La gala se transmitirá completamente en vivo, de 7:00 p. m. a 10:00 p. m., llevando a los hogares puertorriqueños una noche de presentaciones especiales, reconocimientos y momentos de adoración. La cobertura de la estación arrancará con una alfombra roja previa para conversar con los nominados e invitados de la velada.
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La premiación contará con un catálogo de categorías que reconocerán el trabajo en la música urbana, pop, contemporánea y worship, además de la creación de contenido y la comunicación.
Entre los renglones principales figuran:
- Canción del Año
- Artista del Año (General, Masculino y Femenino)
- Grupo o Dúo
- Artista Revelación
- Canción Worship, Pop/Contemporánea y Urbana
- Colaboración del Año
El proceso oficial de premiación comenzará este martes 13 de octubre, cuando se anuncien los nominados de esta primera edición. A partir de esa fecha y hasta el 1 de noviembre, el público podrá votar por sus favoritos a través del portal oficial worshipawardspr.com.
“En TeleOnce continuamos desarrollando producciones que nos permitan conectar con distintas audiencias y trabajamos para llevar a nuestra pantalla propuestas diferentes para el disfrute de toda la familia. Los Puerto Rico Worship Awards forman parte de ese compromiso, con una producción especial que reúne música, talento y mensajes que conectan con nuestra audiencia”, expresó Lenard Liberman, presidente de TeleOnce.
El evento contará además con la emisora Nueva Vida 97.7 FM como media partner y colaborador oficial de la ceremonia.