Las baladas rancheras han regresado a la radio boricua de la mano de varias radioemisoras que antes incluían hasta música urbana.

Por eso no es extraño escuchar a Kany García con Carin León o las rancheras de la española Natalia Jiménez. Hasta lo nuevo de Ednita tiene un corte así.

O sea, que hay unión gracias a las disqueras que son las que empujan estos dúos. Si hay alguien que no está sonando en un lugar, pues un dúo con un artista de ese país le da promoción.

Recuerdo que Elvis Crespo y Milly Quezada grabaron “Para darte mi vida”. La presentación del disco de Milly se hizo con una gran fiesta en el Caribe Hilton y cuando le pregunté a la cantante cómo había sido su relación con Elvis grabando el tema, me dijo que no había tenido ninguna interacción con él. Cada cual había grabado días distintos y en lugares distintos.

PUBLICIDAD

¡Hello! Sin embargo, la canción fue un super éxito y después fue que establecieron una relación más cercana y han interpretado el tema hasta en premios. Pero al principio podemos decir que Milly le dio pon a Elvis en sus primeros días cuando no era tan conocido en República Dominicana.

Lo mismo ha pasado con Carin León y Kany García. Hace varios años no se escuchaba Carin en la Isla, lo habíamos visto en programas desde México, pero cada cual iba por otros lares.

¡Ah!, pero desde que canta con Kany su popularidad en Puerto Rico ha sido muy positiva para él y ha hecho hasta shows que antes “no way”.

De hecho, hasta el cantante Carlos Rivera, quien tuvo mucho éxito en su presentación en Puerto Rico, ha pegado. Este tuvo que posponer su gira debido a problemas en las cuerdas vocales y eso sí que es grave para un cantante.

Ese fue el gran problema de José José cuando le dijeron que descansara; no lo hizo y al final -lamentablemente- no se entendía lo que decía.

Pero Carlos sí seguirá las recomendaciones de sus médicos y pospuso varias fechas hasta el próximo año. Tiene que cuidarse.

Una que sí ha logrado conquistar al público mexicano es Natalia Jiménez, la ex integrante del grupo español La Quinta Estación.

Natalia con sus baladas y rancheras le ha ido super bien. Cogió el batón que dejó Rocío Dúrcal.

En este caso Rocío se unió a Juan Gabriel y su historia cambió. Por eso la llamaron “La española más mexicana”. Juípiti.

PUBLICIDAD

¿Coincidencia?

Denise Quiñones, nuestra cuarta Miss Universe en 2001, tiene en una de sus piernas un lunar que, aunque a veces se lo maquillan, si se fija bien lo verá. Algunos dentro de su equipo de preparación previo a ganar estaban preocupados.

Por eso cuando participó en Miss Universe celebrado en el Coliseo Ruben Rodríguez de Bayamón, algunos decían que esto no le ayudaría. Pero no.

¡Ah!, ¿pero qué sucede? A menos que fuera una mancha en una foto, la actual Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto, aparentemente también tiene un lunar en una pierna.

No sabemos si para ambas es de buena suerte, esperemos que sí.

Pero... verdad que es curioso. Jennifer Barreto que ni se lo maquille. Denise ganó con él y muy poca gente, especialmente, en el jurado como que nadie lo vio. Puede ser un signo de reina.

Umm, ya veremos, pero la curiosidad mató al gato y las coincidencias también.

Otra lista de las favoritas

La lista de Miss U Fans como semifinalistas de Miss Universe 2026 incluye a Puerto Rico, Noruega , Cuba, Estonia, España , Paraguay , República Dominicana , Venezuela, Australia y Trinidad Tobago. Veremos a ver si los chicos hicieron su trabajo y cuántas de estas entran. Juípiti.

Todos a ayudar

Keila, una de las maquillistas de TeleOnce, fue diagnosticada con cáncer y un grupo de amigos, encabezados por Vireyna López, han hecho un Go Fund y el dinero se utilizará para su tratamiento. Muchos amigos del canal han ayudado, pero los tratamientos son caros. Todos a ayudar. Pa’lante, Keyla, voy a ti.

PUBLICIDAD

Adame por Puerto Rico

Desde que Maripily Rivera y Alfredo Adame se hicieron amigos en La Casa de los Famosos -y él vino a la Isla a participar en obras de teatro- la imagen de villano del actor cambió ante muchos boricuas.

Ahora que Aleks Syntek dijo varias cosas no bonitas de Puerto Rico, fue Alfredo quien se le acercó, habló con él y llegó la disculpa.

Adame es muy terrible, pero es muy amigo de su gente y si hay que aclarar algo, allí está él. Los actores que trabajaron con él en Puerto Rico así lo atestiguan.

Esto de que los puertorriqueños hablamos con la ‘L’ y no pronunciar algunas letras, es así; siempre ha sido la burla de algunos mexicanos contra los boricuas. Cuando algunos de los nuestros fueron a hacer telenovelas en México tuvieron que volver a pronunciar palabras y a no comerse las ‘S’.

Yo pasé por eso durante cinco años mientras estudiaba en la UNAM. Cuando llegaba a algún lado y me decían que yo era de PueLto Rico, o sea, con ‘L’.

Nada, uno los corrige y después se sonríe, esa es la mejor forma de ganarlos. No fue fácil, hay que tener paciencia. Hello, gracias.