El presentador Alex DJ se dirigió esta tarde, a través de una videollamada desde el hospital, al público de su programa Puerto Rico Gana, luego de ser internado por una embolia pulmonar.

“Yo sabía que me querían, pero no sabía que me querían tanto. Gracias, Puerto Rico”, manifestó visiblemente emocionado el animador, mientras JD, quien lo sustituye al frente del espacio, sostenía el teléfono celular.

Al dirigirse a los televidentes, el animador explicó cómo se percató de que algo no andaba bien con su salud y narró el proceso que culminó con su diagnóstico de embolia pulmonar.

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“En el fin de semana estuvimos grabando, estuvimos trabajando. Yo me sentía mal, pensaba que era desgaste físico o algo, pero ya de domingo pa’ lunes no me podía mover y llamamos al hospital. El doctor fue a mi casa y cuando él me tomó la oxigenación me dijo que tenía que arrancar para el hospital rápido”, contó.

“Yo no tenía en mente cuánto era lo peligroso que él me decía porque nosotros siempre en el buen humor que tenemos, siempre pensamos lo mejor. Pero cuando me habló de lo que es una embolia, yo tampoco sabía lo que podía ser. Pero gracias a Dios lo captamos a tiempo y estamos aquí con anticoagulantes y estamos en el hospital y vamos a estar aquí”.

El animador aprovechó la corta oportunidad para agradecer el cariño de la audiencia.

“Gracias por las oraciones de todos. Un pueblo lindo, gente linda. Gracias por el cariño. Me encantaría estar ahí porque eso es lo que yo amo. Gracias a todos”, dijo sin poder contener el llanto.

“Vamos a estar bien en nombre de papá Dios”, manifestó esperanzado Alex DJ, quien permanecerá recluido en el hospital durante el resto de la semana.