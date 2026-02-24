Nueva York. Warner Bros. Discovery dijo que revisa una nueva oferta de adquisición de Paramount, pero mientras tanto sigue recomendando a sus accionistas una propuesta competidora de Netflix.

Warner reveló el martes que había recibido una oferta revisada de Paramount después de que el lunes venciera un plazo de siete días para reanudar conversaciones con la empresa propiedad de Skydance. Paramount confirmó que había presentado esta propuesta, pero ninguna de las dos proporcionó más detalles sobre la oferta. Se esperaba ampliamente que la compañía hubiera aumentado su propuesta.

Una compra de Warner Bros. Discovery reconfiguraría Hollywood y el panorama mediático en general, al reunir bajo un mismo techo a HBO Max, títulos de culto como “Harry Potter” y, dependiendo de quién gane entre Netflix y Paramount, potencialmente incluso a CNN.

Paramount quiere adquirir Warner Bros. en su totalidad —incluidas cadenas como CNN y Discovery— y acudió directamente a los accionistas con una oferta hostil, totalmente en efectivo, de 77,900 millones de dólares apenas unos días después de que se anunciara el acuerdo con Netflix en diciembre. Al contabilizar la deuda, esa oferta proponía a los interesados de Warner 30 dólares por acción, lo que equivalía a un valor empresarial de alrededor de 108,000 millones de dólares.

Paramount sostuvo el martes que su oferta pública de adquisición sigue sobre la mesa mientras Warner evalúa su propuesta más reciente.

Netflix solo quiere comprar el estudio de Warner y su negocio de streaming por 72,000 millones de dólares en efectivo, o unos 83,000 millones de dólares si se incluye la deuda. El consejo de administración de Warner ha respaldado repetidamente este acuerdo y el martes reiteró que su convenio con Netflix sigue vigente.

Un contacto de prensa de Netflix no respondió de momento a una solicitud de comentarios. Está previsto que los accionistas de Warner voten la propuesta de Netflix el 20 de marzo.

Si el consejo de Warner cambia de rumbo y considera superior la oferta más reciente de Paramount, Netflix tendría la oportunidad de igualar o revisar su propuesta, lo que podría preparar el terreno para una nueva guerra de ofertas. También podría optar por retirarse.

Paramount, Warner y Netflix han pasado los últimos meses en un intenso tira y afloja sobre quién tiene el acuerdo más sólido. Pero, en el camino, legisladores y grupos del sector del entretenimiento han dado la voz de alarma, advirtiendo que cualquiera de las compras —de todo o de partes del negocio de Warner— consolidaría aún más el poder en una industria que ya está en manos de muy pocos. Los críticos señalan que eso podría traducirse en pérdidas de empleo, menor diversidad en la producción cinematográfica y, potencialmente, más dolores de cabeza para los consumidores, que ya enfrentan el aumento de los costos de las suscripciones de streaming.

En conjunto, eso plantea enormes preocupaciones antimonopolio, y una venta de Warner podría depender de quién obtenga la luz verde regulatoria. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya ha iniciado revisiones, y se espera que otros países hagan lo mismo.

Tanto Paramount como Netflix han sostenido que sus propuestas son buenas para los consumidores y para la industria en general. Y las compañías se han atacado mutuamente en público con argumentos regulatorios.

Paramount ha señalado el valor de mercado mucho mayor de Netflix. Y ha argumentado que, si el gigante del streaming adquiere Warner, solo le daría más dominio en el ámbito del video por suscripción bajo demanda. Pero Netflix intenta convencer a los reguladores de que compite contra catálogos de video más amplios, en particular YouTube de Google. Netflix también ha afirmado que, como actualmente no cuenta con los mismos estudios y la misma distribución cinematográfica que tiene Warner, preservaría y haría crecer esas operaciones; mientras que una fusión Warner-Paramount combinaría dos de los últimos cinco grandes estudios de Hollywood, además de canales de exhibición en salas y redes de noticias (poniendo a la CNN de Warner bajo el mismo techo que la CBS de Paramount).

La política también podría entrar en juego. El presidente Donald Trump hizo anteriormente sugerencias sin precedentes sobre su participación para sacar adelante un acuerdo, antes de retractarse de esas declaraciones y sostener que la aprobación regulatoria dependerá del Departamento de Justicia.

Trump mantiene una estrecha relación con el multimillonario fundador de Oracle, Larry Ellison (padre del director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison), quien apoya firmemente la oferta de Paramount para comprar Warner. El impulso para adquirir Warner llega apenas unos meses después de que Skydance cerrara su propia compra de Paramount, en una polémica fusión aprobada apenas semanas después de que la compañía acordara pagarle al presidente 16 millones de dólares para resolver una demanda por la edición del programa “60 Minutes” de Paramount en CBS. Bajo la nueva administración, CBS ha experimentado cambios editoriales significativos, en particular con el nombramiento de Bari Weiss, fundadora de Free Press, como editora jefe de CBS News. Los críticos afirman que podrían ocurrir cambios similares en CNN, propiedad de Warner, si la oferta de Paramount prospera.

Pero Trump ha seguido criticando públicamente a Paramount por las decisiones editoriales en “60 Minutes” de CBS. El presidente también se reunió previamente con el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, a quien calificó de “un hombre fantástico”.