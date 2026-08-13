La reconocida artista y transformista puertorriqueña Dreuxilla Divine Carter se prepara para llevar por primera vez al área oeste de Puerto Rico su espectáculo “Madonna Madness”, un homenaje a una de las figuras más icónicas de la música pop.

El evento se celebrará el sábado, 15 de agosto, desde las 8:00 p.m. en Rancho Grande Sea Food, en Añasco, y contará con la participación especial de Louisa Madonna, conocida como “La Madonna de Puerto Rico”, además de la música del DJ Raúl Cortez.

Para Dreuxilla, presentar nuevamente este espectáculo representa la realización de un sueño que comenzó hace más de dos décadas. La artista hizo famoso “Madonna Madness” en San Juan entre los años 2001 y 2003, y ahora busca revivir aquella propuesta y llevarla a una nueva audiencia en el oeste.

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El espectáculo estará dedicado a la trayectoria de Madonna y combinará una noche de baile con los grandes éxitos de la cantante, proyecciones de sus videos musicales y música de las décadas de los 80 y 90.

Uno de los atractivos principales será la participación de Louisa Madonna, quien presentará algunas de las interpretaciones y vestuarios más reconocibles de la llamada “Reina del Pop”.

La noche también contará con la animación, concursos y ocurrencias de Dreuxilla Divine, quien promete una experiencia cargada de música, humor y entretenimiento.

“Madonna Madness” llega, además, en un momento particular para los seguidores de la artista, tras el lanzamiento de nuevo material musical de Madonna.

Los organizadores destacaron que el espectáculo está dirigido a todo tipo de público y busca celebrar la diversidad a través de una noche en la que los asistentes puedan bailar, reír y disfrutar juntos.

Para Dreuxilla, el regreso de “Madonna Madness” es también una oportunidad para reencontrarse con un concepto que marcó una etapa importante de su carrera y compartirlo ahora con el público del oeste.

El espectáculo comenzará a las 8:00 p.m. del sábado 15 de agosto en Rancho Grande Sea Food, en Añasco.

Los boletos están disponibles a través de los números 787-464-4175 y 787-464-7001.